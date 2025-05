Un Posto al Sole, anticipazioni al 25 aprile: Renato truffato

By

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 21 al 25 aprile. Renato subisce una truffa e tutti gli stanno vicini per consolarlo.

Mariella parte con Mimmo per una breve vacanza in agriturismo, mentre Guido si accorge di provare una certa nostalgia.

Serena, preoccupata per Manuela, raggiunge le gemelle a Torino, mentre Niko, ancora in tensione con Jimmy, affronta nuovamente Valeria, che non sembra disposta ad arrendersi, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto, qualcuno potrebbe approfittare dell’ansia di Renato per fargli uno scherzo spiacevole.

Nonostante Micaela cerchi di ostacolarla, Serena si impegna a confortare Manuela, anche se sarà qualcun altro a riportarle davvero il sorriso, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Mariella si troverà a riflettere sulla sua difficoltà nel lasciarsi il passato alle spalle, ma un evento inaspettato potrebbe riaccendere in lei la speranza di ritrovare la serenità.

Renato riceverà il sostegno dei suoi familiari per superare lo sconforto causato da una truffa, ma Raffaele non mancherà di prenderlo in giro con affetto, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Gennaro e Roberto sono ormai pronti a rendere ufficiale l’accordo per l’ingresso del gruppo Gagliotti come socio dei Cantieri. Elena si confronterà in modo acceso con Alice.

Micaela, invece, pur cercando esperienze avventurose, si ritroverà a Torino circondata da coppie felici. Raffaele e Pino si sfideranno in una gara culinaria a colpi di pastiera, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Michele vorrebbe tornare a lavorare in radio, ma Roberto potrebbe avere un’opinione diversa. Alice, determinata a partire con Vinicio, avrà un acceso confronto con Elena.

Torino fa da sfondo romantico all’amore ritrovato tra Niko e Manuela, mentre Micaela non sembra affatto approvare. La sfida tra Raffaele e Pino decreterà chi sa preparare la migliore pastiera.

Il confronto con Ferri e il duro scontro con Gennaro segneranno profondamente Michele, già provato dalla sua difficile condizione di salute e sempre più estromesso dalla sua attività in radio, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Nel frattempo, Niko e Manuela si godono la vacanza a Torino con Serena e Filippo. Jimmy, grazie alla complicità di un compagno di scuola, scoprirà un “trucchetto” per sbrigare i compiti più in fretta.

Dopo aver confidato ad Alberto i suoi progetti riguardo alla malattia, Luca contatterà un’altra persona, tenendo Giulia all’oscuro.

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.