Temptation Island, Raffaella Mennoia spiega lo stop alle riprese

Temptation Island, news. Raffaella Mennoia, storico braccio destro di Maria De Filippi, spiega l’improvviso stop alle riprese del programma.

Arrivano le ultime news di Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia sta affrontando una vera e propria crisi e per una volta non si parla di sentimenti, tradimenti o di coppie.

La registrazione del programma, infatti, è stata sospesa a più riprese. La notizia ha confuso molto i fan, soprattutto perchè non si sapeva la motivazione. La spiegazione è arrivata, infine, da parte di Raffaella Mennoia.

Temptation Island, Filippo Bisciglia: “Se parliamo di amore, parliamo di Temptation Island”.

Le riprese di Temptation Island sono state riprese, inizialmente, senza alcuna motivazione. A rispondere alle domande dei fan è arrivata Raffaella Mennoia, storica autrice e braccio destro di Maria De Filippi (che produce il programma).

Raffaella ha spiegato come siano state le avverse condizioni metereologiche a interrompere le riprese del programma e rassicura i fan che le riprese stanno andando bene.

“Questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria, che veramente ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare.(…) C’è un tempo orrendo quest’anno (…) però il programma sta andando benissimo!“.

Ha poi colto l’occasione di mostrare la splendida cornice che ospita il programma, compresi gli alloggi dei single, delle coppie e dello staff del programma.

Intanto Filippo Bisciglia ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del programma al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

“Se parliamo di amore, parliamo di Temptation Island. Se parliamo di attrazione fisica, parliamo di altri programmi. Quelli che ho visto io non parlano di amore ma di attrazione. Spesso si vincono dei soldi. Qui invece non vincono nulla, se non delle consapevolezze su se stessi, i loro percorsi e, appunto, qualche risposta in più. Noi siamo le storie d’amore, le storie vere. Gli altri chissà. E poi siamo i primi e il primo amore non si scorda mai”.

