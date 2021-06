Temptation Island 2021, ecco la terza coppia: Manuela e Stefano [VIDEO]

Temptation Island 2021, anticipazioni. Presentata la terza coppia in gioco: Manuela e Stefano, divisi dai tradimenti di lui.

Arrivano le ultime anticipazioni della nuova edizione di Temptation Island 2021, con la presentazione della terza coppia in gioco. Stiamo parlando di Manuela e Stefano, presentati con il solito video di rito diffuso sui social del programma.

I due si sono decisi a partecipare al programma prodotto da Maria De Filippi per mettere alla prova il loro rapporto. Dopo 4 anni lei ha scoperto di essere stata tradita e da allora non si fida più di lui.

Temptation Island 2021, Manuela: “Questa è la sua ultima possibilità per me”

Presentata la terza coppia che parteciperà a Temtpation Island 2021. La coppia è composta da Manuela e Stefano, fidanzati da 4 anni e mezzo. Fino allo scorso anno convivevano ma la scoperta dei tradimenti di lui ha cambiato tutto.

Lei si è trasferita, lui è andato a casa dalla madre. La decisione di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia arriva da Manuela, che vuole capire se c’è ancora un futuro per loro o è tutto finito.

“Sono Manuela, ho 31 anni, vengo da Brindisi e sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo. Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano, dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso. Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricreami la mia indipendenza. Lui invece vive dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità per me”.

La presentazione di Stefano segue quanto detto dalla compagna: “Partecipo a Temptation Island per capire se realmente la storia può ricominciare, perché così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia”.

La coppia si aggiunge a Valentina e Tommaso, divisi dalla forte gelosia di quest’ultimo, e Claudia e Stefano, che hanno rimandato le nozze a causa della pandemia e ora non sono più sicuri di volersi sposare.

