Teatro San Carlo: riparte la Stagione di Concerti con Juraj Valčuha sul podio

Sabato 29 maggio alle ore 19.00 Valčuha dirigerà l’orchestra del Teatro San Carlo con musiche di Charles Ives, Anton Webern e Johannes Brahms. Ecco i prossimi appuntamenti sinfonici.

Riparte dunque la Stagione Concertistica del Teatro San Carlo con Juraj Valčuha sul podio dell’Orchestra del Teatro di San Carlo; in programma un repertorio molto particolare e poco conosciuto, si comincerà infatti con The Unanswered Question, brano del compositore americano Charles Ives, poi a seguire Langsamer Satz per orchestra d’archi di Anton Webern e infine la Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 73 di Johannes Brahms.

Come ho già detto, ad aprire il concerto sarà The Unanswered Question di Charles Ives, composizione nata nel 1908 e successivamente rimaneggiata dall’autore negli anni tra il 1930 e il 1935. The Unanswered Question ebbe subito un’entusiastica accoglienza da parte dei maggiori musicisti statunitensi del secolo scorso: Aaron Copland la considerò “tra le migliori opere mai create da un artista americano” e nel 1973 Leonard Bernstein dedicò all’analisi del brano addirittura un ciclo di lezioni all’Università di Harvard, pubblicate tre anni dopo.

La composizione, della durata di appena 6 minuti, sarà eseguita al San Carlo nella versione orchestrale. Nello stesso periodo in cui Charles Ives stava componendo negli Stati Uniti The Unanswered Question il giovane Webern nella casa estiva in Carinzia si avventurava nella composizione di un quartetto tardo-romantico, il Langsamer Satz che ebbe dunque origine agli inizi dell’estate del 1905.

Composizione giovanile dell’autore all’epoca ventiduenne Langsamer Satz è ancora lontana dall’immagine radicale del compositore d’avanguardia di primo Novecento che ancora oggi Webern emana. Il brano sarà eseguito al San Carlo nella versione per Orchestra d’archi. Chiude il programma la Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 73 di Johannes Brahms. Se la stesura della Prima Sinfonia era durata per Brahms oltre vent’anni (dal 1854 al 1876), all’indomani del successo che ne aveva accolto la prima esecuzione il compositore impiegò la sola estate del 1877 per completare la sua Sinfonia n.2, mentre si trovava in vacanza in Carinzia a Pörtschach uber Wörthersee.

Già a partire dalla prima esecuzione, avvenuta a Vienna già il 30 dicembre di quell’anno, la Seconda Sinfonia superò il successo della Prima perché giudicata “più comprensibile” e “più seducente”. Indubbiamente il successo fu favorito anche dalla più facile ed immediata comunicazione esercitata dalla partitura.

Qui di seguito, inoltre, un promemoria per i prossimi appuntamenti sinfonici:

sabato 5 giugno alle ore 19.00 tornano i Carmina Burana di Carl Orff , composizione tra le più conosciute al mondo, molto utilizzata dal mondo del cinema come colonna sonora. L’esecuzione, nella versione per soli, coro due pianoforti e percussioni vedrà protagonista il Coro del Teatro di San Carlo diretto da José Luis Basso .

domenica 6 giugno alle ore 18.00 un virtuoso del violino, Renaud Capuçon, con al pianoforte Guillaume Bellom eseguirà Sonata in la maggiore n. 1 per violino e pianoforte, Op. 13 di Gabriel Fauré, Sonata n. 1 in re minore per violino e pianoforte, Op. 75 di Camille Saint-Saëns e Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck.

Voglio inoltre ricordare anche l’appuntamento con l’episodio conclusivo di “Voci di MeMUS”, la prima serie di podcast prodotta dal Teatro di San Carlo che affida alle voci della comunità il racconto del patrimonio. Sabato 29 maggio a partire dalle ore 10.00 sulle piattaforme Spotify, Spreaker e Apple Podcast sarà disponibile la quindicesima puntata, intitolata “Dietro le quinte del patrimonio” a cura di Giovanna Tinaro, Archivio Storico e Museo MeMUS della Fondazione Teatro di San Carlo.

Concerto

Sabato 29 maggio, ore 19.00 – Turno S

JURAJ VALČUHA

Direttore | Juraj Valčuha

Programma

Charles Ives, The Unanswered Question

Anton Webern, “Langsamer Satz” per orchestra d’archi

Johannes Brahms, Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 73

Orchestra del Teatro di San Carlo

Concerto

Sabato 5 giugno, ore 19.00

Carl Orff /

CARMINA BURANA

Per soli, coro, due pianoforti e percussioni

Direttore| José Luis Basso

Coro del Teatro di San Carlo

Concerto Recital

Domenica 6 giugno, ore 18.00

RENAUD CAPUÇON

Violino | Renaud Capuçon

Pianoforte | Guillaume Bellom

Programma

Gabriel Fauré, Sonata in la maggiore n. 1 per violino e pianoforte, Op. 13

Camille Saint-Saëns, Sonata n. 1 in re minore per violino e pianoforte, Op. 75

César Franck, Sonata in la maggiore per violino e pianoforte