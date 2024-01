Pallavolo, Autouno Volley Napoli vince l’amichevole contro Selezione Campania

Amichevole contro la Selezione Campania vinta per 3-0 da Autouno Volley Napoli. La squadra pronta a ripartire per la conquista del primo posto nel Girone B di Serie C.

In attesa della ripresa del campionato per Autouno Volley Napoli, in programma per sabato 20 gennaio alle ore 19:00 contro BCC Capaccio Paestum Serino, le azzurre hanno sostenuto ieri l’amichevole contro la Selezione Campania. Un appuntamento ufficiale organizzato dalla Fipav per allenare le giovani atlete promettenti del territorio.

Il match si è concluso per 3-0 in favore della formazione di Veronica Masella, che ha avuto modo di dare spazio a tutte le sue giocatrici nel corso di questa gara. Il Volley Napoli è reduce da una lunga pausa natalizia, in cui si è potuto lavorare per perfezionare ed oleare i meccanismi di gioco e ripartire per la conquista del primo posto nel Girone B di Serie C.

3-0 contro la Selezione Campania

L’allenatrice azzurra Veronica Masella ha commentato nel post partita il match contro la Selezione Campania. «È stata l’occasione per mettere in campo tutto quello che avevamo provato in questo mese di stop e non era facile. Ho chiesto alle ragazze di mantenere la concentrazione alta per tutta la durata della partita e sono stata accontentata».

«Ho avuto la possibilità di far giocare tutte, facendo esordire anche qualche giovane che si è fatta trovare pronta. Per questo faccio i complimenti a mister Alessandro Maione (allenatore del settore giovanile Volley Napoli n.d.r.) per il lavoro che sta svolgendo con loro. In effetti è anche questo il nostro obiettivo: cercare di portare quante più atlete del nostro settore giovanile in prima squadra». Ha concluso così l’allenatrice partenopea.