Napoli-Spezia: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Probabili formazioni e come vedere Napoli-Spezia: gli azzurri di Luciano Spalletti vogliono consolidare il secondo posto.

Dopo la pesantissima vittoria sul Milan, il Calcio Napoli vuole chiudere in bellezza uno già strepitoso girone d’andata. L’occasione è ghiotta, visto che al Maradona arriva uno Spezia in crisi e con un allenatore, Thiago Motta, a forte rischio esonero in caso di sconfitta.

Un’altra vittoria significherebbe per gli azzurri consolidare il secondo posto e, soprattutto, presentarsi allo scontro diretto dello Stadium con ben 8 punti di vantaggio sulla Juventus quinta in classifica.

Mister Luciano Spalletti lo sa, per cui sta cercando di tenere alta la tensione dei suoi ragazzi. Le assenze sono ancora una volta pesanti (Koulibaly, Fabian, Osimhen e Insigne, positivo al Covid 19), ma la squadra che andrà in campo è assolutamente competitiva per questa gara.

In porta giocherà Ospina, in difesa lo stacanovista Di Lorenzo, gli strepitosi Rrahmani e Juan Jesus, oltre al ritorno di Mario Rui. A centrocampo Anguissa e Lobotka (anche lui tra i migliori a San Siro) si contendono l’altro posto.

A completare il 4-2-3-1 saranno Lozano, Zielinski ed Elmas (ben 6 gol per lui fino ad oggi tra campionato ed Europa League), a sostegno di Mertens (pure per lui un ritorno da titolare dopo aver fatto spazio a Petagna).

Napoli-Spezia: le probabili formazioni e dove vederla

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, S. Bastoni, Reca; Agudelo, Manaj. All. Thiago Motta.

La partita inizierà alle ore 20.45: sarà trasmessa in streaming su Dazn. Diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia.