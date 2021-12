Il Calcio Napoli sbanca Milano con un gol di Elmas (0-1)

Calcio Napoli: Gli azzurri conservano il vantaggio del quinto minuto con una prestazione attenta e vigorosa. Benissimo Jan Jesus, Zielinsky e Lobotka.

Era una partita da “dentro o fuori”; era una partita tra squadre che lamentano moltissime assenze nell’organico e soprattutto la stanchezza di un inizio campionato che le aveva viste grandi protagoniste fino ad un mese fa. Milan e Calcio Napoli danno vita ad una partita che, seppur non bellissima, ha messo in evidenza la grande voglia degli azzurri di uscire dalle difficoltà e dalla sfortuna di questo periodo.

Dall’altra un Milan incapace di creare azioni degne di questo nome, piuttosto confusionario nelle manovre offensive e che viene tenuto sù da un Tomori in stato di grazia. Dopo 5′ minuti Elmas mette la testa davanti a quella di Ibra e gira in rete un gol che vale oro zecchino.

Tra i ragazzi di Spalletti tutti oltre la sufficienza ma un plauso particolare va a Juan Jesus che, soprattutto nel primo tempo, ha lottato come un leone con una lucidità che non conoscevamo; Zielinski a centrocampo è stato sontuoso sia per la corsa che per la tecnica. Ottimo anche l’ingresso di Lobotka che riesce a dare geometrie semplici ed efficaci.

Ora il Calcio Napoli è tornato in seconda posizione alle spalle dell’Inter ed ha messo, di nuovo, un buon distacco tra sè e le quinte. Un lampo illumina Milano. E’ stata la testa di Elmas. E’ stata la Mano del Napoli. Luci azzurre a San Siro.

Formazioni in campo

MILAN: Maignan; Florenzi (86′ Kalulu), Tomori, Romagnoli, Ballo-Toure, Tonali (78′ Bennacer), Kessie, Messias (79′ Castillejo), Brahim (63′ Giroud), Krunic (63′ Saelamaekers), Ibrahimovic. All. Pioli.

NAPOLI: Ospina; Malcuit, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo, Demme (54′ Lobotka), Anguissa, Lozano (77′ Politano), Zielinski (77′ Ounas), Elmas (86′ Ghoulam), Petagna (78′ Mertens). All. Spalletti.

Arbitro: Massa di Imperia

Marcatori: 5′ E. Elmas

Note: ammoniti Di Lorenzo, Malcuit

Cronaca

1′ – comincia il match

5′ – gooooooool Elmas!

5′ – angolo di Zielinski e anticipo di testa di Elmas che gira sul primo palo: 1-0!

17′ – uscita di Ospina che anticipa Ibrahimovic su cross d’angolo

18′ – colpo di testa di Ibrahimovic che sfiora il palo

33′ – ammonito Di Lorenzo

34′ – sinistro di Florenzi da 25 metri, fuori

42′ – penetrazione di Lozano e sinistro ribattuto sotto porta da un difensore

– SECONDO TEMPO –

49′ – sinistro di Ibrahimovic e Ospina si oppone di riflesso

50′ – allungo in area di Petagna, salva un difensore

54′ – entra Lobotka per Demme

63′ – entra Saelemakers per Krunic

63′ – entra Giroud per Brahim

67′ – ammonito Malcuit

68′ – sinistro di Messias, alto

77′ – sinistro di Petagna, alto

77′ – entra Politano per Lozano

77′ – entra Ounas per Zielinski

78′ – entra Bennacer per Tonali

78′ – entra Mertens per Petagna

79′ – entra Castillejo per Messias

84′ – uscita di Ospina su Ibrahimovic

86′ – entra Ghoulam per Elmas

86′ – entra Kalulu per Florenzi

90′ – annullato il gol di Kessie per fuorigioco di Giroud. Decisione del VAR

90′ + 6′ – E’ finita! Il Napoli sbanca San Siro: 1-0!