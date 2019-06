Calciomercato Napoli, è sfida con la Juve per Mota Carvalho

Calciomercato Napoli: tra i giocatori seguiti dal club azzurro c’è anche Mota Carvalho, talento dell’Entella sul quale si apre una nuova sfida con la Juventus.

Calciomercato Napoli | “C’e’ un interessamento del Napoli, come tutti i grandi club va preso in seria considerazione, bisogna capire quale sara’ il suo futuro, cosa vuole fare il ragazzo”. Intervenuto a “Un Calcio Alla Radio” su Radio Crc, il presidente dell’Entella Antonio Gozzi ammette che non sara’ facile trattenere Mota Carvalho in vista del prossimo campionato di B.

Le dichiarazioni del presidente Gozzi

“Puo’ fare la differenza, quindi una delle possibilita’ e’ tenerlo per far bene anche in Serie B. Ha grandi doti tecniche, un grande potenziale. E’ un ragazzo che dopo un po’ di problemi di inserimento, ha avuto una grossa maturazione e sono certo fara’ molto bene – sottolinea – Per esperienza, pero’, so che i calciatori non si possono forzare piu’ di tanto, naturalmente per noi e’ una risorsa, avendo un grande potenziale, potrebbe essere una risorsa che puo’ andare in un grande club. Ce l’ha chiesto anche la Juve, ma anche altre squadre di Serie A sono interessate. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali da parte del Napoli, ma ci sono manifestazioni di interesse. Probabilmente il Napoli e’ piu’ avanti”.