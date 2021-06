Le Iene tornano sul caso Inter-Juventus del 2018: “Ecco cosa disse il Var a Orsato”

Questa sera, la trasmissione di Italia 1 tornerà a parlare del caso Inter-Juventus del 2018 con la mancata espulsione di Pjanic, in una gara decisiva per la vittoria dello scudetto dei bianconeri a danno del Napoli.

Le Iene tornano a occuparsi di Inter-Juventus del 2018, gara rivelatasi decisiva per l’assegnazione dello scudetto ai bianconeri, nella corsa con il Napoli allenato allora da Maurizio Sarri. Al centro del mirino, dopo il servizio dello scorso ottobre, i concitati minuti tra campo e sala Var nella valutazione del fallo si Pjanic, già ammonito, su Rafinha. Come si vede dalle immagini, l’arbitro Orsato estrae il cartellino giallo ma poi lo sventola in direzione di D’Ambrosio pe proteste. Nella puntata di questa sera su Italia 1 del programma sarà possibile visionare il video inedito direttamente dalla sala VAR.

Per sopperire all’assenza dell’audio che non è mai stato fornito, Le Iene si avvalgono dell’aiuto di due ragazzi sordi ed esperti della lettura del labiale. Secondo quanto spiegano i due, Valeri nel momento dell’intervento di Pjanic esclama “Uhhhh, check!”, intuendo da subito la possibilità di dover rivedere l’immagine. Poi schiaccia il tasto rosso che lo mette in collegamento con Orsato e, secondo l’interpretazione, direbbe “il contrasto c’è, l’ho controllato adesso”. Alessandro Giallatini, in sala come aiuto VAR, dice “il giallo c’è” e Valeri ribatte “sì certo”.