Il Segreto, anticipazioni: Manuela in bilico fra la vita e la morte

Il Segreto, anticipazioni domenica 21 marzo. Begoña spinge Manuela giù per le scale e la donna combatte fra la vita e la morte.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama della puntata de Il Segreto di domenica 21 marzo. Begoña spinge dalle scale Manuela, con il preciso intento di eliminarla, come spiegherà a Rosa successivamente.

La donna però sopravvive anche se le sue condizioni sono tragiche. Nel frattempo la piccola Belen sta meglio e Dolores si prende il merito della guarigione, nonostante il fiore sia stato preso da Hipolito e la piccola stesse iniziando a migliorare già da prima.

Il Segreto: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Begoña ha gettato Manuela dalle scale della Villa e, quando la crede morta, decide di chiamare i soccorsi. Marta tuttavia si accorge che la donna è ancora viva e contatta il Dottor Clemente. Sta di fatto che la prognosi lascia pensare che Manuela potrebbe non risvegliarsi.

Sbattendo le palpebre, ora Raimundo può comunicare con tutti. Don Filiberto insinua che possa essere stato Tomas a salvare Alicia dall’attentato. In effetti il giovane conosceva bene i piani degli Arcangeli…

Hipolito torna dalla Punta del Descalabro con il fiore sbagliato. Dolores a quel punto lo manda di nuovo a rischiare la vita, pur di avere il fiore che a suo dire è necessario per curare la piccola Belen.

Emilia non ha detto la verità e Marcela se ne rende conto nel momento in cui legge una notizia in cui si parla del tour di Prado in Sud America.

La vita di Manuela è ancora a forte rischio e tra Adolfo e Ramon, intanto, le cose vanno sempre peggio. In tutto questo, che è vittima pure dei piani di Rosa, finisce per respingere nettamente Adolfo.

Adolfo confessa a Tomas il motivo della sua lite con Ramon. Invece Tomas rivela ad Adolfo che sta effettuando delle ricerche sulla sparizione di Maqueda.

Hipolito torna con il fiore miracoloso fortemente cercato da Dolores, che si prenderà comunque il merito della guarigione di Belen nonostante quest’ultima sia stata meglio già prima di ricevere il preparato di sua nonna…

Begoña dice a Rosa di essere stata proprio lei a spingere Manuela giù dalle scale, aggiungendo che intende eliminarla definitivamente.

Tomas chiede a Jean Pierre se è davvero il padre di Adolfo.

