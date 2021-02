Il Segreto, anticipazioni. Manuela Sanchez rischia la vita: Begona ha infatti tentato di eliminarla dalla sua famiglia spingendola giù dalle scale.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto. Begona è decisa a eliminare Manuela Sanchez: la domestica sarebbe colpevole di aver tentato di entrare nelle grazie di Ignacio.

Inoltre, approfittando dell’assenza di Begona mentre era nel sanatorio, la domestica si è avvicinata troppo anche a Marta, Rosa e Carolina. Le sue condizioni sono precarie dopo l’incidente e Begona ha paura che si possa riprendere e raccontare la verità.

Il Segreto: vediamo adesso le trame più nel dettaglio.

Manuela passerà dei brutti momenti per colpa di Begona. Tutto inizierà con precisione quando la donna accuserà la domestica di aver cercato di entrare nelle grazie di suo marito Ignacio.

Inoltre, la incolperà di aver preso il posto nel cuore di Marta, Rosa e Carolina, approfittando della sua lunga permanenza in sanatorio. Nonostante questo, Manuela non si lascerà intimidire, tanto da respingere le accuse.

Nel frattempo, Begona dimostrerà di soffrire sempre più la presenza della Sanchez alla Villa. Infine, la moglie di Ignacio apparirà sempre più agitata per i problemi coniugali sorti tra Marta ed il marito Ramon dopo che quest’ultimo ha scoperto di non essere il padre del bambino che attende.

Manuela cercherà di fare da paciere durante l’ultimo scontro tra Marta e Rosa. In questa circostanza, la domestica inviterà le due sorelle a chiarire le loro divergenze.

Un consiglio materno, che sarà ascoltato da Begona, la quale perderà completamente il lume della ragione. La moglie di Ignacio, infatti, attenderà che la Sanchez sia sola in casa per metterla con le spalle al muro.

In dettaglio, la signora Solozabal sottolineerà alla domestica di essere stanca di come stia cercando di rubarle il suo posto in famiglia, giurando di fargliela pagare.

Manuela cercherà di non reagire, aspettando il ritorno di Ignacio per chiarire la questione davanti a lui.

Ma ecco, che Begona non vorrà sentire ragioni, tanto da spingere la domestica giù per le scale della Villa, appena le volterà le spalle. La moglie di Ignacio chiamerà i soccorsi dopo essersi convinta di aver ucciso per davvero Manuela.

Fortunatamente Marta, accorsa sul luogo dell’incidente, noterà che la Sanchez respira ancora, sebbene a malapena. Per questo motivo, la giovane chiamerà il dottor Clemente che sottoporrà la malcapitata ad una visita accurata. Il medico, a questo punto, consiglierà ai Solozabal di vegliarla giorno e notte in quanto rischia la vita. Dall’altro canto, Begona apparirà molto preoccupata che Manuela si possa riprendere dal tragico volo dalle scale, visto che teme di essere accusata del tentato omicidio. Rileggi le ultime anticipazioni de Il Segreto.