Il Segreto, Donna Francisca: “annunciata la chiusura della soap opera spagnola”

Il Segreto, anticipazioni. Maria Bouzas, Donna Francisca, rivela come è arriva al cast la notizia della chiusura della soap opera spagnola.

Arrivano le ultime anticipazioni de Il Segreto. Maria Bouzas, interprete di Donna Francisca, rivela come è stata comunicata al cast la decisione di chiudere la soap opera spagnola.

Inoltre rivela anche una piccola curiosità sul finale di serie, che in spagna è andato in onda l’anno scorso, mentre da noi mancano ancora poche puntate. Ricordiamo l’appuntamento con Il Segreto ogni domenica nella fascia pomeridiana.

Il Segreto, Maria Bouzas: “Un’emozione troppo forte”.

Donna Francisca è uno dei personaggi principali di tutta la soap opera Il Segreto, sicuramente uno dei più longevi e sicuramente più odiati, viste tutte le macchinazioni messe in atto nel corso degli anni.

Sorte diversa invece per Maria Bouzas, l’attrice che interpretava Francisca, che risulta essere una delle più amate della soap, che le ha regalato grande fama in patria ma anche qui da noi, dove Il Segreto ha spopolato per anni.

Purtroppo la soap si è conclusa lo scorso anno, da noi mancano una manciata di puntate, a causa del calo graduale degli ascolti in patria. Stessa situazione vissuta in Italia, dove la soap che inizialmente raccoglieva anche il 35% dello share oggi arriva alla metà.

“Ci hanno riuniti sul set della piazza di Puente Viejo e ce l’hanno detto” racconta Maria a proposito dell’annuncio fatto al cast della soap. Cast che non era molto sorpreso a causa delle voci che giravano ormai da tempo su questo possibile sviluppo.

A proposito delle ultime puntate, la Bouzas ha raccontato di non aver ancora visto le ultime puntate: “Sarebbe un’emozione troppo forte. La vedrò appena mi sentirò pronta”.

