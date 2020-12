Il Segreto, anticipazioni: il ritorno di Emilia Ulloa

Il Segreto, anticipazioni dal 13 al 18 dicembre. Emilia Ulloa torna a casa per accudire Raimundo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 13 al 18 dicembre. In queste puntate vediamo Rosa e Adolfo coronare il loro sogno d’amore, baciandosi davanti alle loro famiglie.

Inoltre veniamo a conoscenza delle condizioni di salute di Raimundo. Il medico non sa se le sue condizioni sono davvero reversibili. Mentre Francisca accudisce l’uomo, Emilia torna a sorpresa lasciandola senza parole.

Vediamo le anticipazioni de Il Segreto più nel dettaglio.

Donna Begoña intende recuperare tutto il tempo che ha perso per stare con le tre figlie, tra passeggiate in paese e feste improvvisate, sempre con grande preoccupazione di Manuela, che ha ancora dubbi sulla sua effettiva guarigione. Uno specialista visita don Raimundo, ma purtroppo non riesce a fare un pronostico preciso sulla sua salute. Le sue condizioni potrebbero essere irreversibili.

Il Capitano Huertas, indagando su Estefania, scopre che alcuni elementi della sua carta d’identità sono stati cancellati e ne richiede la fedina penale. Don Filiberto, dopo il rapimento, torna in paese come se niente fosse accaduto e senza dare spiegazioni. Alicia, nonostante le minacce ricevute, tiene un discorso nella piazza del paese per ufficializzare la sua candidatura. Donna Isabel è sconvolta per la decisione di Adolfo, che è sicuro di andare fino in fondo e sposare Rosa, nonostante lei si opponga.