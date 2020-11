Il Segreto, spoiler al 27/11: Raimundo è ancora vivo

Il Segreto, anticipazioni dal 22 al 27 novembre. Il Capitano Huertas ha trovato le prove che Raimundo sarebbe ancora vivo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 22 al 27 novembre. In queste puntate vedremo Donna Francisca e Matias tormentati dall’incertezza della fine di Raimundo.

Il Capitano Huertas porta loro buone notizie. Ha infatti trovato le prove che l’uomo sarebbe riuscito a scappare dai suoi carcerieri anche se ora è inseguito da questi ultimi. Nel frattempo Tiburcio è costretto a rivelare la verità a Dolores.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Donna Francisca, così come Matias, è tormentata dall’incertezza sul destino di Raimundo, ma c’è una flebile speranza che sia ancora vivo. Il Capitano Huertas, infatti, ha rintracciato il capanno dove l’Ulloa era tenuto prigioniero e delle tracce che fanno pensare che sia riuscito a scappare, anche se inseguito dai suoi carcerieri.

Tiburcio, Hipolito e Onesimo, nel tentativo di screditare Estefania, elaborano un piano per addossarle la colpa di un furto, ma falliscono miseramente e sembra che Tiburcio non possa fare altro che confessare a Dolores di averla tradita.

Tra don Ignacio e Urrutia c’è una discussione, scatenata dalle dichiarazioni rilasciate da Urrutia al giornalista, Alberto Santos, che rischiano di portare tragiche conseguenze. Il giornalista, infatti, lavora in combutta con Maria Jesus, la madre di Pablo, per rovinare definitivamente Solozabal e la sua industria.

Anche alla Villa, la situazione degenera, con Rosa che sprofonda tra paranoie, allucinazioni e manie di persecuzione.

Donna Francisca, stanca di attendere risultati, convoca il Capitano Huertas per comunicargli che non solo si unirà alle operazioni di ricerca ma sarà lei a prenderne il comando. Dopo che il piano di far apparire Estefania come una ladra non ha funzionato, Onesimo ne elabora un secondo.

Tiburcio non è affatto tranquillo ma, vista la situazione disperata, accetta di ascoltare il nuovo piano.

Damian e Isidoro si incontrano sempre più spesso e, discutendo di Matias, Isidoro confessa di avere forti dubbi sulla sua lealtà. Matias, intanto, è sempre più strano e nervoso e Marcela sospetta che non sia dovuto solo alla scomparsa di Raimundo, ma che lui gli nasconda qualcosa.

Donna Isabel, approfittando dell’assenza di donna Francisca, convoca don Filiberto a La Habana per intimargli di non ficcare il naso nei suoi affari, ma durante la conversazione scopre che potrebbe rivelarsi un valido alleato contro la Montenegro.

Rosa, in un momento di sconforto, certa del fatto che Adolfo non la ami, gli chiede di annullare il matrimonio, ma lui riesce a rassicurarla e a convincerla ad andare avanti con i preparativi. L’equilibrio mentale di lei resta comunque pericolosamente precario.

Tiburcio, Onesimo e Hipolito tentano di mettere in atto un nuovo piano per far allontanare Estefania da Puente Viejo, ma anche questo secondo tentativo fallisce miseramente.

Alicia, spinta da Encarnacion, decide di candidarsi alle elezioni municipali. Tutti sembrano accettare bene la notizia tranne Mauricio, che tenta di dissuadere Encarnacion dal farla presentare, ricordandole che la politica non è adatta a una donna.

Raimundo è stato finalmente ritrovato e sta per tornare in paese insieme a donna Francisca, ma non si sa ancora in che condizioni sia. Intanto, il Capitano Huertas notifica un mandato di arresto a Jesus Urrutia, che è accusato di omicidio.

Con Urrutia in cella, tutti si concentrano su di lui. Don Ignacio tenta di fare il possibile per farlo scarcerare, mettendo in campo i suoi avvocati, mentre il Capitano Huertas gli fa arrivare una lettera di Encarnacion e Alicia.

Don Raimundo viene riportato in paese; è vivo, anche se in una sorta di stato catatonico. Matias è sempre più pessimista, nonostante Marcela tenti di consolarlo e anche Mauricio lo inviti ad essere positivo.