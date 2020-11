Il Segreto, anticipazioni dal 15 al 20 novembre: Donna Isabel è viva

Il Segreto, anticipazioni dal 15 al 20 novembre. Donna Francisca e Donna Isabel spiegano come hanno finto la morte della marchesa.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 15 al 20 novembre. In queste puntate assistiamo alla spiegazione di Donna Francisca e Donna Isalbel sul come hanno finto la morte della marchesa.

Don Ignacio ha pagato Maria Jesus per scomparire per sempre dalla sua vita, ma la donna chiede di vedere Pablo per poterlo salutare. Don Filiberto giura vendetta contro Mauricio, anche se questo aveva cercato di chiudere la faccenda.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Mauricio tenta di mettere fine alla guerra con don Filiberto, mostrandogli un articolo di giornale che riporta la notizia dell’arresto degli uomini che aveva chiesto di inviare a Puente Viejo per punirlo.

Il sacerdote però, anche vedendosi scoperto, non demorde e giura vendetta. Don Ignacio accetta di pagare Maria Jesus perché sparisca da Puente Viejo senza lasciare traccia, ma lei pretende di rivedere Pablo per potergli dire addio.

Donna Francisca e donna Isabel, una volta eliminata la minaccia rappresentata da donna Eulalia, tornano a Puente Viejo, rivelando a tutti il piano secondo cui avevano finto la morte della marchesa. Resta però il problema di Raimundo, ancora disperso, ritenuto prigioniero degli uomini di donna Eulalia. Rosa intanto, felice del ritorno della marchesa, soprattutto per il fatto che ora non c’è nulla ad impedire le sue nozze, è sempre più gelosa dei sentimenti che Adolfo prova per la sorella maggiore, Marta. Dopo uno scatto d’ira, arriva addirittura a sdoppiarsi, parlando con un’altra versione di se stessa.

Alla Villa, Pablo affronta don Ignacio, chiedendogli spiegazioni sulla decisione di lasciare Puente Viejo presa da Maria Jesus. Manuela sembra dare cenni di cedimento, legati ai suoi problemi di salute. Encarnacion, preoccupata per il marito, rivela ad Alicia che, al contrario di quanto avevano sempre creduto, è lui il vero responsabile dell’incidente.

Mauricio si vede costretto a ricattare il Capitano Huertas per costringerlo a collaborare con lui per trovare “il guercio”, l’uomo che lavorava per donna Eulalia Castro, nella speranza che li conduca a Raimundo. Rosa, con l’avvicinarsi delle nozze, invece di calmarsi come speravano tutti è preda di attacchi isterici e allucinazioni, cosa che chiaramente preoccupa tutta la famiglia. Pablo, sospettando che suo padre abbia costretto Maria Jesus a lasciare il paese, tenta di scoprire quale sia la vera situazione tra i suoi genitori e chi di loro stia mentendo.

Tomas tenta di realizzare i suoi piani per rimodernare la miniera e renderla più sicura, ma Adolfo è preso dai suoi problemi, sentendosi intrappolato in una vita che non voleva, e non dà ascolto al fratello. Urrutia, che ha confessato la verità sull’incidente di Bilbao al signor Santos, il giornalista, gli fornisce tutti i documenti che provano che don Ignacio non era coinvolto e che lui è l’unico colpevole.

Rosa, dopo aver assistito ad una telefonata tra Ignacio e Marta, perde del tutto la testa e le sue allucinazioni diventano sempre più frequenti, come gli scatti d’ira. Hipolito tenta di corrompere Estefania, per farla allontanare da Puente Viejo e aiutare Tiburcio, ma lei torna a tormentarli. Pablo sospetta ancora che dietro la partenza improvvisa della madre ci sia un motivo che gli tengono nascosto, così, dietro consiglio di Urrutia, pensa ad un modo per far confessare i genitori.

