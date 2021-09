I bastardi di Pizzofalcone, ecco la terza stagione: primo episodio il 20 settembre

I bastardi di Pizzofalcone: dopo il grandissimo successo della prima e della seconda, i telespettatori di Rai 1 attendono con grande curiosità la terza stagione della serie tv ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni. Ecco le anticipazioni.

Tra le fiction più attese della nuova stagione su Rai 1 c’è sicuramente anche la terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (nel frattempo reduce anche dai successi televisivi di altre sue straordinarie creature letterarie, ovvero Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi).

C’è già una data per la messa in onda del primo episodio della terza stagione: il 20 settembre sarà il primo di sei lunedì sera da non perdere. Le prime due stagioni della serie, che vede protagonista, tra gli altri, Alessandro Gassmann nei panni dell’ispettore Lojacono, poliziotto dal grande intuito venuto a Napoli dalla Sicilia e con un passato burrascoso alle spalle, hanno registrato record di ascolti.

E si prevede ovviamente il tris, anche perché il finale della seconda stagione ha lasciato tutti col fiato sospeso, vista l’esplosione di una bomba davanti alla locanda di Letizia, dove i poliziotti stavano festeggiando il loro ennesimo successo.

I bastardi di Pizzofalcone: le anticipazioni della terza stagione

Oltre al destino di Lojacono, grande curiosità anche per il futuro dell’agente Marco Aragona (Antonio Folletto) che, dopo aver rotto i rapporti col padre, decide di restare con i “Bastardi”, e di Alex Di Nardo (Simona Tabasco), che ha finalmente rivelato al padre la propria omosessualità.

Senza dimenticare Giorgio Pisanelli (Gianfelice Imparato), che vuole a tutti i costi stanare il “frate assassino” (Giovanni Esposito) e, ovviamente, la pm Laura Piras (Carolina Crescentini). Interesse dei fan anche per la relazione tra il vicequestore Palma (Massimiliano Gallo) e Ottavia (Tosca D’Aquino), mentre Francesco (Gennaro Silvestro) continua a inseguire il sogno di poter adottare la piccola Giorgia.