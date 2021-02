Mina Settembre, trionfo per gli ultimi episodi: più di sei milioni e mezzo di telespettatori

Mina Settembre: un successo straordinario per la fiction con protagonista Serena Rossi (liberamente tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni). In attesa della seconda serie…

Un vero e proprio trionfo ha accompagnato gli ultimi due episodi di Mina Settembre, la fiction di Rai 1 con protagonista Serena Rossi (bravissima nell’interpretare la coraggiosa assistente sociale del Rione Sanità nata dalla penna di Maurizio de Giovanni). Gli ultimi due episodi della serie ambientata a Napoli sono stati visti da oltre sei milioni e mezzo di telespettatori (26,4% di share), dominando gli ascolti per la sesta domenica consecutiva.

Un finale ad alta tensione, visto l’aiuto dato da Mina a Nunzia (vero nome della badante della madre, fintasi rumena per sfuggire alle violenze del marito) e, soprattutto, la disperazione della protagonista dopo aver saputo che l’amante del padre era proprio la sua migliore amica Irene (Christiane Filangieri) e che il figlio Gianluca (Francesco Di Napoli) in realtà è fratellastro di Mina. Grande la bravura da parte di tutto il cast, in cui hanno brillato anche Christiane Filangieri (nella parte di Irene, migliore amica di Mina ma con un segreto venuto drammaticamente a galla), Marina Confalone (Olga, cinica ma in fondo protettiva verso la figlia), Valentina D’Agostino (Titti, l’altra grande amica di Mina, che scopre proprio nel finale di aspettare un figlio dal barista Giordano).

Fino a Ruben Rigillo (Vittorio Settembre, oculista e padre di Mina, vero e proprio punto di riferimento) e Davide Devenuto (nella vita compagno di Serena Rossi ma che nella serie interpreta Paolo, il marito di Irene, pronto a tutto per il bene di Gianluca pur non essendone il padre).

Senza dimenticare personaggi “minori” come Rudi Trapanese (il simpatico portiere interpretato da Nando Paone) e Rosaria (ostetrica collega e amica di Mina, interpretata da Rosalia Porcaro).

Mina Settembre: ecco quando andrà in onda la seconda serie

Dopo il primo incontro “tra fratelli” tra Mina e Gianluca (che in precedenza la chiamava “Zia Mina”), il finale della serie è aperto. Tant’è vero che la stessa Serena Rossi, sulle sue pagine social, ha postato varie foto degli ultimi episodi con una eloquente didascalia: E ora si va avanti. Il dubbio più grande riguarda il futuro sentimentale di Mina Settembre: sceglierà suo marito Claudio (Giorgio Pasotti), magistrato, che l’ha tradita e pentito vuole tornare a tutti i costi con lei, o Domenico (Giuseppe Zeno), il ginecologo del consultorio con il quale Mina sembrava aver ritrovato la serenità?

Gli sceneggiatori stanno già lavorando alla seconda stagione della serie liberamente tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, il quale (a differenza di altre serie di successo tratte dai suoi romanzi, ovvero I Bastardi di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi) non ha partecipato alla sceneggiatura.

Le riprese dovrebbero iniziare quest’anno, mentre le nuove puntate dovrebbero andare in onda su Rai 1 nel 2022.