Un Posto al Sole, anticipazioni: in onda la sedicesima stagione

Un Posto al Sole, anticipazioni. Da lunedì 6 aprile in onda le repliche della sedicesima stagione della soap opera di Rai 3.

Arrivano le ultime anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole. Come già sapete le registrazioni sono state interrotte ormai settimane fa per l’emergenza Covid 19. Venerdì andrà quindi in onda l’ultima puntata inedita della serie.

Da lunedì 6 aprile andranno in onda le repliche. Oggi vi possiamo finalmente dare qualche indicazione in più. Vedremo infatti la sedicesima stagione del programma, andata in onda ben 8 anni fa.

Tra gli altri vedremo alcuni attori ormai scomparsi recitare nelle vecchie puntate.

Un Posto al Sole non si ferma e va avanti con le repliche. Da lunedì 6 aprile tornerà in onda la sedicesima stagione, andata in onda nel 2012.

Avremo così modo di rivedere alcuni personaggi ormai usciti dalle trame della soap tra cui quello delle gemelle Micaela e Manuela Cirillo, interpretate da Cristiana dell’Anna. Non solo, ci sarà anche Michele Cesari, nel ruolo di Tommaso Ferri, si proprio quello vero.

Ci saranno anche Antonio Penarella, il boss Vintariello e Regina Senatore, Mamma Lucia. Gli attori sono negli anni venuti a mancare e sarà quindi un dolce – amaro ritorno al passato.

Inoltre, giocando con le trame andate in onda in questa stagione, vedremo anche come è nata la storia d’amore tra Filippo e Serena. Si, proprio la storia che si è conclusa, non senza problematiche, proprio poco tempo fa.

Vedremo come i due hanno creato quel rapporto che è durato ben 8 anni e che potrebbe, perchè no, tornare a consolidarsi quando ricominceranno le riprese della soap.

