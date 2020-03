Un Posto al Sole, anticipazioni. Marina affronta Gabriella, coinvolta nell’omicidio di cui è stato accusato ingiustamente Arturo.

Arrivano le ultime anticipazioni della soap di Rai 3, Un Posto al Sole. Oggi ci soffermiamo nello specifico sulle vicende che girano attorno al personaggio di Marina. La donna ha continuato le sue indagini sull’omicidio aiutata dal solo Roberto.

La donna è riuscita a scoprire il ruolo di Gabriella all’interno della vicenda. Inoltre nel faccia a faccia con lei le fa confessare il ricatto al testimone e l’omicidio stesso. E’ stata lei infatti a commetterlo, ma dichiara che è stato un incidente.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Marina (Nina Soldano) si ritrova faccia a faccia con Gabriella (Teresa Del Vecchio), la donna che accompagnava Sebastiano a portare i soldi al testimone che aveva accusato ingiustamente Arturo dell’omicidio al pastificio Rosato.

Gabriella ammette di aver ricattato l’uomo e di essere stata lei ad ucciderlo, ma sostiene che è stato un incidente. E dice anche che Fabrizio (Giorgio Borghetti) non è un innocente in carcere: è un farabutto come lo era Sebastiano ed entrambi meritano la fine che hanno fatto.

Marina vede che Gabriella è molto nervosa e che stringe a sé la borsetta come se da un momento all’altro dovesse tirare fuori qualche cosa, magari un’arma. E così cerca di convincerla ad andare alla Polizia e confessare…

All’improvviso squilla il telefono. È Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) che ricorda alla socia l’appuntamento di lavoro per il giorno dopo. Marina dà una risposta quasi senza senso e lui capisce che c’è qualcosa che non va. Ma la telefonata innervosisce Gabriella che strappa il telefono a Marina e le punta contro una pistola!

