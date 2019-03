Un Posto al Sole, anticipazioni dal 18 al 22 marzo. Dopo lo scontro con Manlio, Franco dovrà sottoporsi a una delicata operazione.

Arrivano le anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole dal 18 al 22 marzo. In queste puntate vedremo i risultati delle ultime azioni di Manlio. L’uomo infatti ha picchiato Adele fino a ridurla in fin di vita. Poi ha lasciato Franco a terra privo di sensi.

I due si erano scontrati quando Franco ha tentato di difendere Giulia, minacciata dallo stesso Manlio con una pistola. Inoltre assisteremo al ritorno di Roberto Ferri, che si è ripreso e decide quindi di tornare a Napoli.

Vediamo ora la trama delle puntate di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Mentre Manlio sarà bloccato alla terrazza con Giulia, Jimmy e Franco incosciente a seguito della colluttazione, Renato e Raffaele decideranno di chiamare la polizia.

Nel frattempo, inconsapevoli di quello che sta accadendo, Niko e Susanna porteranno la povera Adele in ospedale, rimanendo in attesa di un responso da parte dei dottori. A Palazzo Palladini intanto la situazione diventerà sempre tesa: il timore è che possa essere troppo tardi. Si sentirà poi un colpo di pistola.

Cosa sarà successo? Manlio avrà fatto del male a stesso o a Giulia? Gli spoiler non ci rivelano nulla in merito a ciò, ma ci dicono che successivamente Franco deciderà di affrontare l’operazione chirurgica al midollo, intervento delicato e rischioso, di cui non è neanche sicura la riuscita. E nel frattempo continueranno le visite di Ciro, che forse nascondono qualcosa.