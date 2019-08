Diletta Leotta: la bella conduttrice (che reciterà nel primo film diretto da Giampaolo Morelli) si rilassa in barca al largo di Capri.

Mentre prosegue la messa in onda su Italia 1 di W Radio Playa Rimini, programma nel quale è affiancata da Daniele Battaglia (già con lei a 105 Take Away) e dai Panpers, in questi giorni Diletta Leotta è a Napoli.

La bella conduttrice siciliana è infatti pronta per debuttare anche al cinema, visto che è impegnata nelle riprese del film Sette ore per farti innamorare, esordio da regista di Giampaolo Morelli (il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo, che l’attore napoletano aveva già portato in teatro qualche anno fa), in un cast che vede tra gli altri anche Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo (uno dei The Jackal), Massimiliano Gallo ed Antonia Truppo. Come riportato da “Il Mattino”, tra un ciak e l’altro la bella conduttrice si rilassa in barca, per la precisione sul Martiniky II, elegante motoscafo cabinato super accessoriato dell’armatore dell’Amalfi Sailis, pilotato da Pierpaolo Rispoli. Con lei anche Daniele Battaglia e Matteo Lotti, musicista e voce di Radio 105.

Il settimanale “Diva e donna” indica quest’ultimo come suo possibile nuovo flirt, anche se di recente la presentatrice è stata “pizzicata” dai paparazzi in un bacio col pugile King Toretto). La barca è giunta anche nelle acque di Capri, dove Diletta ha mostrato il suo fisico statuario che fa impazzire i fan.

Diletta Leotta: è virale la foto con la maglia del Calcio Napoli

Nel suo soggiorno in Campania, a Diletta Leotta è stata inoltre regalata una maglia del Calcio Napoli, con su stampato il suo nome e il magico numero 10, ritirato in onore di Diego Armando Maradona.

La foto di Diletta Leotta in maglia azzurra e con alle spalle il suggestivo panorama del Lungomare di Napoli è ovviamente divenuta virale sul web, scatenando i like di tanti tifosi partenopei.

Foto: “Il Mattino” e “diva e donna”