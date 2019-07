Diletta Leotta: la bella conduttrice e il pugile King Toretto (nome d’arte di Daniele Scardina) paparazzati da Chi mentre si rilassavano in barca al largo di Ibiza.

Questa settimana Diletta Leotta ha debuttato a Mediaset con un nuovo programma, W Radio Playa Rimini (in onda tutti i giorni alle 14.10 su Italia 1), nel quale la bella presentatrice è affiancata da Daniele Battaglia (già con lei a 105 Take Away) e dai Panpers.

Tuttavia, la 28enne siciliana, dopo la fine della storia d’amore con il manager di Sky Matteo Mammì, è sempre al centro del gossip. La “bomba estiva” della cronaca rosa è stata lanciata dal settimanale Chi, che ha paparazzato un bacio tra Diletta e il pugile Daniele Scardina (detto King Toretto), avvenuto in barca al largo di Ibiza.

Sembra essere dunque il pugile 27enne (nato a Rozzano, nella periferia di Milano, e trasferitosi a Miami da qualche anno) il nuovo fidanzato di una delle donne più amate dagli italiani (che vanta ben 4,3 milioni di follower su Instagram). Sarebbe stato il rapper Gué Pequeno, amico dei due, a far conoscere Diletta Leotta e King Toretto.

Scacciate dunque definitivamente le voci di un flirt della conduttrice con Francesco Monte, seguite dalle centinaia di rose rosse inviate alla Leotta da un ammiratore segreto firmatosi MB.