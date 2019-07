Diletta Leotta: da lunedì 15 luglio la bella presentatrice siciliana condurrà W Radio Playa Rimini su Italia 1.

Tra pochi giorni Diletta Leotta debutterà a Mediaset con un nuovo programma. Dal prossimo 15 luglio, la bella presentatrice siciliana sarà affiancata da Daniele Battaglia (già al suo fianco nella trasmissione radiofonica 105 Take Away) per la conduzione di W Radio Playa Rimini, che andrà in onda tutti i giorni su Italia 1 dalle ore 14.10.

Ospiti straordinari i membri del duo Panpers di Colorado, che si occuperà invece dei collegamenti in diretta dalle spiagge di Rimini, dove il programma sarà registrato direttamente al Bagno 26.

Come riporta il settimanale “Chi”, proprio in questi giorni sono iniziati i casting per lo show, che consisterà in una serie di giochi estivi in cui cimentarsi sulla spiaggia. “Sarà un ingresso in punta di piedi o l’inizio di una scalata sempre più inarrestabile?”, chiosa il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Diletta Leotta: chi è il suo nuovo compagno?

Proseguono intanto le indiscrezioni sul nuovo amore di Diletta Leotta dopo la fine della storia con Matteo Mammì (dirigente Sky). Dopo i rumors su Francesco Monte e l’ammiratore segreto delle rose rosse (firmatosi MB), ora è il turno di Gian Enrico Gilardi, un business manager di successo che vanta non poche collaborazioni con le reti televisive.