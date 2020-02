Uomini e Donne, anticipazioni: Ida e Riccardo tentativi di pace

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: dopo le lacrime, Ida Platano e Riccardo Guarnieri tentano di ricucire lo strappo.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Oggi parliamo di quanto accaduto nell’ultima registrazione del programma, in particolare di un evento che ha scosso completamente i fan.

Ida Platano era ospite in studio. Tutti si aspettavano gli aggiornamenti della storia d’amore con Riccardo Guarnieri, visto che le news fino a quel momento parlavano di matrimonio. Invece la donna è scoppiata in lacrime senza riuscire a parlare.

Riccardo Guarnieri su Instagram comunica un messaggio molto chiaro “Scelgo ancora te” di Giorgia.

Una girandola di emozioni, è questo quello che provano i fan del trono over di Uomini e Donne nell’ultima settimana. Oltre alle storie dei soliti protagonisti nell’ultima registrazione abbiamo avuto, o meglio non avuto, una notizia sconvolgente.

Ida Platano era ospite della puntata. Tutti si aspettavano di sentire da lei gli ultimi aggiornamenti sulla sua storia con Riccardo Guarnieri. Era da un po’ che la coppia era lontana dalle telecamere e si attendeva un aggiornamento.

Sopratutto dopo la notizia, trapelata, del loro possibile matrimonio entro l’anno. Si parlava addirittura di una puntata speciale del programma in prima serata e in diretta per trasmettere l’evento.

La donna, però, una volta interrogata è scoppiata in lacrime. Piangeva talmente tanto che non le è stato possibile parlare, impedendo quindi di avere notizie di sorta. Chiaramente le cose con Riccardo non andavano bene, vista la sua reazione esagerata.

Abbiamo detto andavano perchè l’ultima anticipazione è che i due stiano tentando di ricucire il rapporto. La notizia ci arriva direttamente dalle storie Instagram di Riccardo, che posta una sua foto accompagnato da alcuni versi di Giorgia.

“Credevo che, sapevo che / Che si cade in due e in due ci si rialzerà / Tra mille rimpianti ed il perdono / Io scelgo te / E scelgo ancora te”, presi dalla canzone “Scelgo ancora Te”. Un chiaro messaggio di pace alla fidanzata.

Purtroppo le anticipazioni si fermano qui, non ci resta quindi che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per avere eventuali aggiornamenti, magari dai diretti interessati.