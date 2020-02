Uomini e Donne, trono over. Nell’ultima registrazione Ida Platano è scoppiata a piangere al sentire il nome di Riccardo.

Arrivano le prime anticipazioni dall’ultima registrazione di Uomini e Donne trono over. In questa registrazione un fatto scioccante pone un’ombra scura su una delle coppie più amate degli ultimi anni del dating show di Canale 5.

Nella puntata era infatti ospite la sola Ida Platano e tutti si aspettavano dei nuovi aggiornamenti sull’andamento, positivo, del suo rapporto con Riccardo Guarnieri. La donna però è immediatamente scoppiata a piangere, senza mai fermarsi.

Le prime avvisaglie di una tempesta arrivano dai profili social di Ida.

L’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne ha lasciato un enorme dubbio in tutti i fan della trasmissione. Pare infatti che la storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sia naufragata inesorabilmente.

Ma andiamo con ordine. Negli ultimi giorni sui profili social di Ida erano apparse canzoni d’amore molto tristi, accompagnate dal commento “Morale a terra”. Segnale inequivocabile che qualcosa era successo, ma non sapevamo cosa.

Poi nell’ultima registrazione del programma Ida era apparsa da sola. In studio le è stato poi chiesto come andassero le cose con Riccardo: dopo lo scambio dell’anello e la prova dell’abito, tutti aspettavano di conoscere la data delle nozze.

Addirittura qualche tempo fa si parlava di una possibile puntata speciale, in diretta, del programma per trasmettere il matrimonio tra i due. Ora invece le cose sembrano essere completamente stravolte.

Questo perchè, quando è stato fatto il nome di Riccardo, la dama ha iniziato a piangere a dirotto e non si è mai fermata. Ha pianto talmente tanto che non è stato possibile per lei dare una risposta concreta, lasciandoci solo intendere che le cose sono precipitate.

