Uomini e Donne, Ida Platano. Nel programma di Canale 5 tiene banco una sola domanda: Ida e Riccardo si sposeranno?

Arrivano le ultime news dal trono over di Uomini e Donne. Al momento nel programma di Maria De Filippi tiene banco una sola domanda: cosa risponderà Ida Platano alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri?

Nell’ultima puntata, dopo la proposta, i due si sono ritirati dietro le quinte per poter parlare in privato. Maria ha deciso di lasciare loro la privacy e non li ha richiamati. Non sappiamo quindi quanto dovremo aspettare per conoscere la risposta della donna.

Per conoscere gli umori della coppia non resta altro, nell’attesa della nuova puntata, che osservare i loro profili social.

Ricordiamo che nelle puntate precedenti Ida aveva deciso di separarsi da Riccardo perchè non riuscivano a superare i vecchi problemi che li avevano allontanati la prima volta. Proprio per questo Riccardo ha preso la decisione di farle la proposta.

“Dicevi che le esperienze si vivono una volta sola ed ho pensato che sono stanco anche io di una situazione del genere. Sei tu la donna della mia vita e ti volevo chiedere di sposarmi”, le parole con cui è arrivata la proposta da parte del Guarnieri.

Purtroppo sono in molti a supporre che potrebbe volerci più di una o due puntate per conoscere il responso definitivo a questa questione. Decisamente troppo da sopportare per i fan. In attesa della prossima puntata però siamo andati a vedere eventuali news dai profili social di Riccardo e Ida.

Nel profilo di Riccardo vediamo una sua foto nello studio di Uomini e Donne mentre sorride. Il tutto corredato da questa frase “Non sapremo mai quanto bene può fare un sorriso”.

Il profilo di Ida mostra una sua foto, anche questa presa nello studio del programma. “La gioia nell’osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura (Albert Einstein)” è la frase che accompagna la foto.

Ma nel suo profilo scorgiamo anche numerose critiche, spesso molto pesanti. Sono in molti, infatti, a credere che la donna stia sfruttando la situazione per farsi pubblicità. Questa teoria è supportata dal numero delle sponsorizzazioni che la donna fa sui socia in questo periodo.