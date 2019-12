Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo fa la proposta a Ida

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Nell’ultima registrazione Riccardo Guarnieri spiazza tutti e chiede la mano a Ida Platano. Cosa risponderà la dama?

Arrivano le prime notizie dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Ida Platano. In questa puntata grande clamore per la coppia. Infatti il cavaliere ha sorpreso tutti con una proposta sensazionale.

In una scena molto romantica, probabilmente aiutato da Maria De Filippi, Riccardo ha chiesto a Ida di sposarlo. Sconvolta la donna, che aveva preso da poco la decisione di separarsi dal suo ex.

Dopo la proposta la coppia ha ballato al centro dello studio e poi sono andati dietro le quinte a parlare.

Nell’ultimo periodo le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri si erano fatte burrascose. Dopo il repentino fidanzamento del mese scorso i due avevano avuto più di un problema. La stessa Ida ha parlato di questi problemi, come vi avevamo raccontato in un articolo di qualche tempo fa.

Successivamente la coppia aveva proprio annunciato la separazione. Le cose erano diventate insopportabili e i problemi irrisolvibili. Cosa è cambiato dalla separazione alla proposta ancora non ci è chiaro.

Quello che sappiamo è che nell’ultima registrazione le cose si sono nuovamente ribaltate. Riccardo Guarnieri ha infatti richiamato Ida Platano al centro dello studio e le ha fatto la proposta di matrimonio.

La proposta ha lasciato, ovviamente, tutti con la bocca aperta. Ida era completamente sconvolta, visto che nemmeno lei si aspettava questo risvolto. L’unica a rimanere impassibile, e per questo riteniamo coinvolta, è stata Maria De Filippi.

Subito dopo la proposta la coppia si è dedicata ad un ballo insieme. Poi dopo si sono diretti dietro le quinte per poter parlare in privato di questa proposta. Maria De Filippi, comprendendo il momento delicato, ha deciso di lasciarli liberi di confrontarsi.

La domanda a questo punto nasce spontanea: i due si sposeranno? Non ci resta che attendere per scoprirlo.