Anticipazioni Uomini e donne trono over: la registrazione di mercoledì 24 aprile ha visto forti momenti di tensione tra l’opinionista Tina Cipollari, Stefano e Simona.

Le anticipazioni del trono over di Uomini e donne raccontano che la registrazione di mercoledì 24 aprile si è rivelata piena di liti all’interno dello studio di Maria De Filippi. Come riportato da “IlVicolodelleNews.it”, protagonisti di momenti di tensione sono stati sia le dame e i cavalieri che l’opinionista Tina Cipollari, la quale stavolta non ha litigato con la sua “acerrima nemica” Gemma Galgani.

Ad attirare l’attenzione, inizialmente, sono stati due cavalieri, ovvero Armando e Michele, i quali hanno litigato in maniera animata, visto che i due protagonisti del dating show di Canale 5 stanno frequentando la stessa dama, Simona. Dopo aver iniziato a litigare per via di alcuni messaggi inviati alla donna, i due non hanno perso l’occasione per inveire l’uno contro l’altro, tanto che si sarebbe quasi arrivati alle mani. Secondo Armando, il suo rivale avrebbe conversazioni un po’ troppo hot con le dame, ma anche con ragazze che ha conosciuto sui social. Michele ha poi provato a chiarire la sua posizione, contando sull’aiuto di Barbara De Santi, che non solo lo ha difeso ma anche aggiunto carne al fuoco affermando che ben presto riporterà delle segnalazioni a lei giunte alla redazione. Inoltre, l’opinionista Gianni Sperti ha detto di sapere che Stefano avrebbe dato un bacio ad una signora che non fa parte del programma di Maria De Filippi. Ed ecco che si scatena la “Tina furiosa”, visto che il cavaliere avrebbe detto alla opinionista romana, la quale si è intromessa nella discussione, le seguenti parole: “Fai schifo“. La Cipollari, su tutte le furie, ha quindi raggiunto Stefano e Simona fuori dagli studi, insultando i due a tal punto che la dama sarebbe scoppiata in lacrime.