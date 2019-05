Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri fissano un appuntamento a cena per avere un nuovo confronto.

Arrivano ulteriori anticipazioni sulla vicenda che sta tenendo banco in questo finale di stagione del trono over di Uomini e Donne. Infatti, dopo la discussione di cui via abbiamo informato ieri (per ulteriori informazioni clicca QUI ), Ida e Riccardo cercano un nuovo confronto.

I due infatti hanno continuato a discutere animatamente per tutta la puntata. Ida ha inoltre dichiarato le sue difficoltà ad incontrarsi in settima con Riccardo a causa dei suoi impegni lavorativi. Per questo i due pare abbiano concordato un appuntamento extra per chiarire.

Dalle informazioni trapelate pare che i due abbiano organizzato una cena prima della prossima registrazione del programma.

Ida e Riccardo ci riprovano. Questo almeno nelle intenzioni del cavaliere, che ha richiamato la sua ex proprio per tentare di nuovo a stare insieme. Da come è andato il loro primo confronto faccia a faccia non sembrano molte le speranze di rivederli assieme.

I due infatti hanno molto discusso tra di loro nell’ultima puntata e molto hanno discusso anche in studio, sopratutto i due opinionisti storici Gianni Sperti e Tina Cipollari. Sono in molti a dubitare delle intenzioni di Riccardo, prima fra tutti Roberta di Padua.

Anche la stessa Ida ha delle perplessità, a partire dalla volontà di Riccardo di rivederla davanti alle telecamere. Comunque i due ex hanno concordato di darsi appuntamento lontano dalle telecamere in una cena da fare prima della prossima, e probabilmente ultima, registrazioni di Uomini e Donne.