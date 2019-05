Uomini e Donne, anticipazioni. Ida Platano torna in trasmissione dopo che Riccardo Guarnieri le ha chiesto di tornare. Ci saranno tante novità nella prossima puntata del trono over.

Ida Platano è tornata a Uomini e Donne. L’ex tronista ha accettato l’invito di Riccardo Guarneri, che aveva chiesto alla redazione di invitare di nuovo la sua ex in trasmissione ( per maggiori informazioni clicca QUI ).

La donna ha rivelato che, una volta lasciata la trasmissione, si era ripromessa di non seguire più le vicende di Riccardo. Così però non è stato e Ida ha continuato a seguirlo spinto dalla curiosità. I due hanno quindi avuto un primo confronto in studio.

“Non ho avuto piacere dell’invito” dichiara Ida a Riccardo appena tornata a Uomini e Donne. Il cavaliere risponde “Tempo fa c’era tanta rabbia”.

Una volta entrata in studio, Ida ha avuto subito un confronto diretto con Riccardo. “Non ho avuto piacere dell’invito. Io sono stata qua mesi e mesi, la mia faccia ce l’ho sempre messa. La chiamata mi ha sconvolto, tu sei uno che sconvolge la testa.” Ha incominciato Ida.

La donna ha poi continuato: “Ho fatto due notti a pensare che cosa mi potevi dire. Tu il tuo orgoglio lo hai accumulato, io l’ho messo da parte: per amore si fa. A me sembra assurdo che, dopo che hai conosciuto donne, mi chiami.”

Pronta la risposta di Riccardo: “Tempo fa c’era tanta rabbia, ma col tempo è passata. Resta solamente un bel ricordo, non c’è più la rabbia. Mi dispiace che mi guardi così, che continui a non credere. Passata la rabbia, ricomincio a pensare tutto quello che è successo.”

Che continua: “Non ti nego che ho conosciuto altre donne, non è andata a buon fine e allora poi ho pensato: forse è il caso di rivalutare, ti aspettavo come ti avevo lasciato. Io avevo aperto un dialogo, cercavo la serenità, ma oggi ti dico che se tu vuoi mi farebbe piacere risentirti. Non voglio pensare al passato.”

Tra i due è intervenuta anche Roberta di Padua, che ha rivelato che Riccardo parlava sempre male di Ida durante la loro frequentazione.

Poi Ida critica la volontà di Riccardo di rivederla in studio e non in privato, come se non fosse autentico il sentimento che vuole esprimere:

“Fuori dallo studio mi avevi detto che eri molto sereno senza di me. Sei un uomo, potevi cercarmi fuori e venire a casa mia, raggiungermi a lavoro. Impossibile dopo una settimana che uscivi con Stefania ti sei ricordato di me. Sono otto mesi che mi hai lasciato e in otto mesi ti sta venendo adesso in mente Ida?”

A questo punto è intervenuta anche Roberta di Padua. La donna ha raccontato come, nei tre mesi di frequentazione con Riccardo, l’uomo non perdesse occasione di parlare male di Ida, dicendo che non sarebbe mai tornato con lei.

Ida chiude la discussione prendendo tempo, lasciando uno spiraglio a Riccardo. “Ci penso, in due giorni non ho maturato una decisione. Ho bisogno di tempo.“