Il Segreto e Una Vita, cambio di programmazione per Natale

Il Segreto e Una Vita, cambio di programmazione. Come ogni anno in occasione del Natale, Mediaset cambia gli orari delle sue soap.

Come ogni anno quando arriva il Natale, Mediaset cambia la programmazione delle sue soap per sopperire alle varie pause delle programmazioni. In questo caso analizziamo come cambia il palinsesto per quanto riguarda Il Segreto e Una Vita.

Dall’annuncio di Mediaset, scopriamo che si torna alla vecchia programmazione lunedì sabato, anche se con orari ridotti. Inoltre in alcuni giorni, come quello di Natale, le due soap non andranno proprio in onda.

Il 25, 26 e 31 dicembre le due soap non andranno in onda.

Arriva il nuovo palinsesto Mediaset per le vacanze natalizie. Come abbiamo precedentemente visto, e come succede ogni anno, la programmazione varia per la sospensione di alcuni dei programmi più seguiti.

Sappiamo infatti che Amici, Uomini e Donne e Beautiful si prenderanno una pausa. Per sopperire alla loro mancanza verranno modificati gli appuntamenti con le due soap Il Segreto e Una Vita.

Ecco la nuova programmazione: Una Vita anticiperà alle 13.40 mentre resta invariato l’orario de Il Segreto, ma le puntate della soap dureranno leggermente meno rispetto al solito.

Saranno 4 gli appuntamenti, durante queste feste, in cui le due soap non andranno proprio in onda. In realtà si tratta di 3 date +1: la prima è infatti il 22 dicembre, data in cui non avremmo visto comunque le due soap.

Le altre 3 date sono il 25, 26 e 31 dicembre. Gli altri giorni seguiranno la programmazione scritta in precedenza.

