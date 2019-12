Il Segreto, anticipazioni dal 16 al 21 dicembre. Antolina è sempre più convinta di voler eliminare Elsa con delle bottiglie incendiarie.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 16 al 21 dicembre. In queste puntata assisteremo all’ennesimo tentativo di Antolina di liberarsi della nemica di sempre, Elsa.

Questa volta l’ex ancella ha deciso di farlo tramite il fuoco e infatti prepara delle bottiglie incendiarie. Nel frattempo Maria riceve la falsa notizia, da un medico assoldato da Fernando, che non riuscirà più a camminare.

Vediamo ora le anticipazioni più nel dettaglio.

Antolina seguendo il suo diabolico piano, racconta ad Elsa della morte di Adela e inizia a preparare bottiglie incendiarie per dare fuoco alla casa della Laguna ed Isaac. Il medico di Berlino arriva a La Habana e Maria ripone in lui ogni speranza di guarigione, ma Carrillo è un medico assoldato da Fernando che dietro compenso ha accettato di dare a Maria la falsa notizia che non tornerà mai più a camminare.

Raimundo arriva alla conclusione che Fernando è l’unico a beneficiare dell’attuale situazione tra Francisca, Severo e Carmelo. Intanto grazie a un’ingenuità di Don Berengario, Francisca scopre che Maria è stata visitata da un medico, cosa che la ragazza e Raimundo le hanno nascosto.

Antolina vuole mettere a rischio la salute di Elsa. A causa delle frequenti crisi respiratorie, il dottor Zabaleta raccomanda ad Elsa di non affaticarsi. Tutti temono Antolina e per questo cercano di impedirle di avvicinarsi a casa di Isaac ed Elsa, ma lei continua ad insistere di essere cambiata, in realtà il suo fine è sbarazzarsi della rivale senza dare troppo nell’occhio.

Raimundo vuole far luce sull’attentato a Mauricio. Il capomastro però, seppur consapevole che il responsabile sia Carmelo, ribadisce di non avere idea di chi sia il colpevole, cosa che non convince affatto l’Ulloa. Nel frattempo, proprio Carmelo teme per la sua famiglia, visto che la Montenegro potrebbe vendicarsi, e prega Meliton di difendere Severo e Irene.

Ormai Maria confida soltanto in Fernando e mette in dubbio il suo rapporto con Raimundo e Francisca. Consuelo tiene sotto controllo Antolina, convinta che prima o poi tornerà a mostrare il suo vero volto.

