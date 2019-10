Il Segreto, le anticipazioni dal 3 al 9 novembre. Un ordigno esplode alle nozze di Fernando e Maria uccidendo quest’ultima.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 3 al 9 novembre. In queste puntate assisteremo al matrimonio di Fernando e Maria. Purtroppo la cerimonia si concluderà nel peggiore dei modi.

Infatti, al momento dell’apertura dei regali, un ordigno esplode causando danni e feriti. Tra i feriti c’è anche la sposa, Maria, che muore prima che Fernando possa fare qualcosa per soccorrerla.

Vediamo ora le anticipazioni più nel dettaglio.

Meliton e Onesimo appaiono decisi nel loro tentativo di fare breccia nel cuore della pescivendola Saturna e, proprio per restare da soli con la donna, incominciano a farsi dispetti a vicenda. Intanto Francisca non crede che Fernando sia tornato a Puente Viejo soltanto per sposarsi e sta in guardia.

Presa dai preparativi del matrimonio, Maria confida a Raimundo di provare un’immensa invidia per Fernando, che al contrario suo è riuscito a rifarsi una vita, mentre lei pensa ancora a Gonzalo.

Consuelo inizia a notare degli atteggiamenti contraddittori in Elsa e teme che le stia nascondendo qualcosa; anche Irene ha gli stessi dubbi sul marito Severo e ventila l’ipotesi che voglia commettere una pazzia contro Francisca Montenegro.

Gli incontri al circolo di sole donne si arricchiscono di un’ospite illustre: l’attivista per i diritti del gentil sesso Victoria Kent.

Francisca decide di intensificare la sorveglianza della villa e, ovviamente, comunica a Mauricio di stare in campana. Maria Elena chiede a Raimundo di accompagnarla all’altare: l’Ulloa accetta entusiasta il particolare incarico.

Intanto anche Maria risponde favorevolmente alla richiesta di Fernando di essere la sua testimone di nozze. La cerimonia nuziale va a gonfie vele e senza alcun tipo di intoppo: il Mesia e la Casado de Brey diventano ufficialmente marito e moglie.

Severo è preoccupato: gli artificieri che ha contatto per costruire una bomba sono spariti nel nulla. Durante il banchetto nuziale, Maria Elena e Fernando passano un bel pomeriggio con i loro invitati.

Al momento dell’apertura dei regali qualcosa va storto: l’esplosione di un ordigno manda in malora i festeggiamenti e, purtroppo, la sposa – gravemente ferita – muore prima che Fernando possa soccorrerla.

A causa della bomba, Matias riporta una ferita all’occhio. Invece Maria fa fatica a riprendere conoscenza. Il dottor Zabaleta visita la ragazza, anche se non riesce a formulare una vera e propria diagnosi.

Distrutto per la morte della “sua” Maria Elena, Fernando inizia a pentirsi di essere ritornato a Puente Viejo. Ad ogni modo, Francisca dà il suo permesso per celebrare alla villa la veglia funebre della Casado de Brey.

Elsa non vuole rivelare ad Isaac di essere ammalata; per tale ragione, tronca la sua relazione con il falegname. Quest’ultimo, incredulo di fronte alla decisione della Laguna, chiede il consiglio di Consuelo, la quale decide di indagare ulteriormente sulla questione.

Saputo quello che è successo a Maria Elena, Severo ha come il sentore che la bomba fatta esplodere sia quella che ha fatto costruire lui. L’imprenditore cerca di nascondere il suo nervosismo ad Irene, ma ciò potrebbe non bastare.