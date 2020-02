Il Segreto, anticipazioni dal 1° al 6 marzo. Maria fa esplodere la bomba di Fernando, dopo aver salvato tutti.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 1° al 6 marzo. In queste puntate vedremo l’esplosione della bomba di Fernando. Il Mesia ha tenuto fede alla sua parola e ha preparato tutto secondo i suoi piani.

Sfortunatamente per lui, però, Maria si mette sulla sua strada. La donna infatti prima salva il nonno Raimundo e tutti gli abitanti di Puente Viejo, poi fa esplodere la bomba evitando gran parte dei danni.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Tutto comincerà dalle scoperte fatte da Severo e Carmelo: capiranno che gli ultimi crimini commessi a Puente Viejo sono tutti riconducibili a Fernado Mesia; per questa ragione si alleeranno con Francisca Montenegro per farlo fuori.

Il Mesia, però, che non si lascia mettere in trappola con facilità, sequestrerà Irene e Raimundo, intenzionato realmente a far fuori entrambi qualora Carmelo e Severo avessero cercato di catturarlo. Per fortuna Francisca Montenegro riuscirà a salvarli… è stata meno fortuna in Spagna, però, dove la vita di Raimundo si sta consumando lentamente in prigione.

Maria Castaneda, capendo che non ci sarà più modo di salvare Fernando da sé stesso, farà esplodere la bomba: il convento crollerà su Fernando Mesia. Il riccone è morto davvero o ritornerà a Puente Viejo?

La Montenegro contatterà l’usuraio Pablo Armero per mettere in difficoltà Prudencio e Lola e, nello stesso momento, Don Berengario cercherà di avere maggiori informazioni sulla misteriosa madre di Esther.

