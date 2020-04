Il Segreto, anticipazioni dal 20 al 25 aprile. Don Ignacio viene interrogato al Municipio per sapere la sua versione dell’incidente.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 20 al 25 aprile. In queste puntate Don Ingacio viene convocato in Municipio insieme ad altre persone per raccontare cosa è successo alla stazione.

In particolare Don Ingacio racconta a Urrutia che lui è sospettato di essere un rivoluzionario e perciò il suo interrogatorio sarà molto diverso. L’uomo però decide di raccontare la verità per andare a fondo nella questione.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Don Ignacio, Urrutia, Rosa e Marta vengono convocati in municipio per rilasciare una testimonianza di fronte ad una commissione giudiziaria sui fatti accaduti alla stazione di Munia. Anche Adolfo De Los Visos viene sentito e Isabel insiste affinché il figlio riveli che Solozabal si è dichiarato repubblicano davanti ai terroristi.

Don Ignacio racconta ad Urrutia che la commissione giudiziaria vuole che lui faccia un’ulteriore dichiarazione sui fatti accaduti in stazione perché sospettato di essere un repubblicano sovversivo.

Don Ignacio decide di non mentire per salvarsi da un’eventuale condanna e va a testimoniare accompagnato dal capitano Hertas. Isabel prepara un’ala de La Habana per accogliere l’arrivo di un misterioso ospite. Adolfo sostituisce Tomas nell’azienda di famiglia.

Mauricio inizia a sospettare che Isabel stia sabotando Ignacio. Nel frattempo Rosa ammette alla sorella di essersi innamorata di Adolfo, e Marta, anche lei infatuata del De Los Visos, sceglie di farsi da parte.

Ma quando accompagna la sorella all’appuntamento segreto con Adolfo, è il ragazzo ad entrare in confusione dando l’impressione di essere attratto da entrambe. Nel frattempo Tomas racconta al fratello della sua storia con Marcela.

Raimundo torna Puente Viejo in cerca di Francisca.

Raimundo torna Puente Viejo in cerca di Francisca misteriosamente scomparsa. Intanto Isabel, invidiosa degli affari di Don Ignacio, obbliga Cosme – un’operaio della miniera – a denunciare l’uomo.

Don Ignacio mostra a Mauricio la regolarità dei suoi impianti. Nel frattempo Isabel seduce Inigo, il suo capomastro. Una telefonata annuncia a Don Ignacio l’arrivo di un parente, Ramon, figlio del cugino di Juan Marì.

Matias – scarcerato – torna a Puente Viejo. Marcela non sembra contenta di questa improvvisa ricomparsa del marito, anzi è molto distante e fredda e si preoccupa di avvisare subito Tomas, suo amante.

Don Ignacio è in pena per la visita dei suoi familiari alla fabbrica, un controllo annuale, e ne parla con Marta. Encarnation e Urrutia affrontano Alicia, anche se la ragazza si rifiuta di parlare.

Marta teme che suo padre Ignacio le stia nasconda qualcosa, va dunque in fabbrica a parlare con Pablo ed Urrutia. Anche Matias si dimostra molto freddo nei confronti della sua famiglia. Rosa e Adolfo sono sempre più vicini, situazione che rattrista Marta.

Matias va a trovare Mauricio in municipio e gli fa numerose domande sulla fabbrica e sulla miniera, animando i sospetti dell’ex capomastro. Poco dopo, il ragazzo ha un incontro con Alicia.

Rileggi le ultime anticipazioni de Il Segreto.