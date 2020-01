Il Segreto, anticipazioni dal 13 al 17 gennaio. Elsa e Isaac sono pronti al grande passo e iniziano ad organizzare il matrimonio.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 13 al 17 gennaio. In queste puntate vedremo finalmente Elsa e Isaac liberi di organizzare il loro matrimonio.

Inoltre Maria è totalmente sotto il controllo di Fernando, con la donna che si mette contro tutti per difenderlo. Inoltre Carmelo torna a casa salvo per miracolo dopo lo scontro a fuoco in cui ha rischiato la vita.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Maria è stata ormai completamente plagiata da Fernando e si fida di lui al punto da infuriarsi con il nonno perché sospetta del Mesia. Nel frattempo Carmelo torna a casa, vivo per miracolo dopo lo scontro a fuoco con Fraile ucciso provvidenzialmente da Fernando.

Il Leal viene assistito da Severo ed Irene, e le sue condizioni fisiche sembrano migliorare di giorno in giorno, anche se i suoi ricordi sono ancora offuscati. Maria va fino in fondo, arrivando addirittura a mettersi contro Raimundo e Francisca pur di difendere Fernando. Poi chiede al Mesia di raddoppiare le sedute di terapia decisa a guarire al più presto per ritornare a camminare e a prendersi cura di Esperanza e Beltran, ormai da tempo nel collegio.

Elsa ed Isaac sembrano finalmente vivere un momento felice della loro vita. I due sono sicuri di poter pensare ad un futuro insieme si impegnano nell’organizzazione delle loro nozze.

Incalzato da Francisca, Fernando prende le distanze dagli ultimi tragici avvenimenti che si sono verificati a Puente Viejo. Inoltre sottolinea di essere profondamente cambiato e di volersi occupare soltanto di Maria, chiede alla Montenegro di dargli un po’ di fiducia.

A Puente Viejo si inaugura la nuova diga. In questa occasione il sottosegretario Juan Garcia Morales comunica ai paesani che l’intera città verrà completamente sommersa dall’acqua. La notizia, lascia ovviamente sconvolti tutti i cittadini, la maggior parte dei quali non sa dove andare.

Rileggi le ultime anticipazioni de Il Segreto.