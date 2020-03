Il Segreto, anticipazioni: Fernando uccide Paco

Il Segreto, anticipazioni dal 23 al 28 marzo. Fernando Mesia rapisce le figlie di Maria e uccide Paco quando si mette in mezzo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 23 al 28 marzo. In queste puntate scopriamo che Fernando Mesia è ancora vivo. L’uomo non è morto nell’esplosione, causata da Maria, che lo ha coinvolto.

Il Mesia decide di vendicarsi di Maria, che ha fatto saltare i suoi piani, rapendone i figli. Riesce infatti a rapire Esperanza e Beltran, ma non riesce a rapire Camelia per l’intervento di Paco, che sacrificherà la sua vita.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

I sospetti che Fernando sia ancora vivo si rivelano fondati quando si scopre che l’uomo ha portato via i figli di Maria dal collegio. I piccoli Esperanza è Beltran sono stati infatti sequestrati, i sospetti degli abitanti di Puente Viejo erano fondati: dietro alle tragedie di Puente Viejo c’è proprio il Mesia.

Fernando, tenta di rapire anche Camelia, ma fallisce, Paco infatti difende la nipotina sacrificando la sua stessa vita. Fernando uccide Paco sotto gli occhi di Marcela e Matias. In paese sono tutti sconvolti per la morte del mugnaio. Maria teme per i suoi figli.

Marina decide di lasciare Puente Viejo, e stanca delle bugie della figlia e crede sia sconveniente restare accanto a Don Berengario non vuole perderla di nuovo. Don Anselmo fa notare all’amico che entrambi si amano ancora.

Maria scompare improvvisamente nel nulla. Raimundo, in ansia per l’assenza di notizie, interroga il sottosegretario Garcia Morales per capire se gli sta nascondendo qualcosa. Nel frattempo, si celebrano i funerali di Paco.

Mentre don Berengario fa una scelta riguardo al suo futuro con Marina, Emilia e Alfonso rientrano in città, sfidando il pericolo rappresentato da Fernando Mesia, per stare vicini ai loro figli.

Garcia Morales rivala a Raimundo i motivo del suo odio verso Puente Viejo. Berengario si dichiara apertamente il suo amore a Marina, chiedendole di stare insieme e costruire un futuro con lui.

