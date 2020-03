Il Segreto, anticipazioni: Fernando Mesia è ancora vivo

Il Segreto, anticipazioni dal 16 al 21 marzo. Fernando Mesia, ritenuto morto nell’esplosione provocata da Maria, è vivo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 16 al 21 marzo. In queste puntate avremo una rivelazione scioccante: Fernando Mesia è ancora vivo. L’uomo infatti non è morto nell’esplosione innescata da Maria.

Il Mesia rapisce i figli di Maria dal collegio. Nel frattempo Severo, Carmelo, Meliton e Mauricio finiscono in un’imboscata seguendo la mappa di Conrado. I quattro vengono presi di mira a colpi di fucile.

Vediamo ora le anticipazioni più nel dettaglio.

Severo, Carmelo, Meliton e Mauricio si avventurano seguendo la mappa di Conrado. Una volta arrivati sul punto segnalato, però, si ritrovano in un’imboscata. Vengono sorpresi da una raffica di colpi di fucile e tentano di mettersi in salvo.

Prudencio e Lola stanno per coronare il loro sogno d’amore. Fervono, infatti, i preparativi per il matrimonio. A Puente Viejo, gli abitanti stanno affrontando un momento difficile. Tuttavia, si riuniscono volentieri per festeggiare la coppia.

Meliton, Severo, Mauricio e Carmelo sono in grave pericolo. Dopo essere giunti sul punto indicato dalla mappa di Conrado, infatti, vengono presi di mira da un tiratore sconosciuto. Meliton decide di staccarsi dal gruppo e di cercare da solo la verità.

Un nuovo lutto attanaglia tutti i poveri abitanti di Puente Viejo. Intanto, Garcia Morales dovrà fare i conti con Carmelo. Incalzato dall’uomo, infatti, farà una confessione che lascerà tutti a bocca aperta. L’uomo rivelerà una sconvolgente verità.

Prudencio è reduce dalle nozze con Lola, quando si trova a dover affrontare una nuova sfida. Pablo Armero, infatti, gli chiede di andare a riscuotere il denaro per il prestito di Dionisio ad Arsenio. Insomma, Prudencio non può godersi il matrimonio appena celebrato.

Carmelo, Severo e Raimundo apprendono una sconvolgente verità su Fernando. Non solo Garcia Morales lo conosceva ben prima del suo arrivo a Puente Viejo. Si insinua sempre di più il sospetto che Fernando sia vivo. Il dubbio si tramuta in certezza quando scoprono che l’uomo ha portato via i figli di Maria dal collegio.

