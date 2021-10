Ginnastica Ritmica, le nuove reginette regionali 2021

Ginnastica Ritmica: Le quattro campionesse regionali accedono direttamente alla nazionale in programma a Napoli l’ultimo fine settimana di ottobre.

Con la disputa della seconda e decisiva prova di campionato, svoltasi ad Angri con l’organizzazione a cura della locale società Evoluzione Danza presieduta da Colomba Cavaliere, sono stati assegnati i titoli regionali individuali di categoria Allieve Gold 2021 di Ginnastica Ritmica.

Nelle A1 il titolo è andato a Laura Barone della Danza e Ginnastica Kodokan Atena Lucana di Rosaria Bruno che ha preceduto sul podio Federica Cascella della Partenope Napoli di Daniela Della Bruna e Filomena Marmo ancora della Kodokan. Nelle A2 successo di Anna Paola Russo, della Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaela Cammarota, davanti a Lucilla Maia Cammarota, della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo, ed Alessia Esposito, della Ritmica Granata Salerno di Lucia Gaglione.

Nelle A3 La campionessa regionale è Sarah Izzo, della Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano, seguita da Viola Falcone e Giorgia Iaccarino, entrambe della Ginnastica Sorrento. Infine, nelle A4 il titolo è andato a Giorgia Minopoli, dell’Azzurra Quarto di Liliana Leone, società consolidata ai vertici regionali, che ha prevalso su Clara Di Giorgio, dell’Arbostella 89 Salerno di Rosaria Fiumara, e Karola Cosenza della Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi.

Le quattro campionesse regionali accedono direttamente alla nazionale in programma a Napoli l'ultimo fine settimana di ottobre, mentre il rimanente 80%, dalla seconda classificata in poi, parteciperà all'interregionale, Zona Tecnica 5, in programma ad Aci Castello il 16 e 17 ottobre. Quindi, oltre alle già citate, trasferta in Sicilia anche per le società, La Verdiana Caserta di Barbara Liguori e New Elyan Salerno di Jessica De Martino.