Galleria Vittoria, lavori conclusi: si attende la riapertura al traffico

Dopo la conclusione dei lavori Anas riconsegna la Galleria Vittoria al Comune di Napoli: il tunnel sarà riaperto al traffico dopo l’ok della Procura sul ripristino della sicurezza.

Si avvicina la riapertura al traffico della Galleria Vittoria, chiusa da settembre 2020 a causa del distacco di una parete.

Lunedì 29 novembre, Anas ha infatti riconsegnato al Comune di Napoli le aree del tunnel che collega Via Acton e Piazza Vittoria a seguito dell’ultimazione dell’intervento di manutenzione straordinaria eseguito in piena aderenza con il cronoprogramma, per un investimento complessivo di due milioni di euro, secondo quanto stabilito da specifica convenzione.

Come comunicato la scorsa settimana a seguito dei lavori di nuova pavimentazione da parte del Comune all’interno della galleria, Anas ha provveduto inoltre al riposizionamento dei new jersey ed ha completato le relative operazioni di pulizia, completando anche la smobilitazione dei baraccamenti di cantiere, necessari durante l’esecuzione dei lavori.

A seguito della necessaria attestazione da parte della Procura in merito al ripristino della sicurezza e alla rimozione dei pericoli, il Comune di Napoli provvederà, con apposita ordinanza, alla riapertura al traffico della galleria.