Fotovoltaico per gli edifici pubblici: risparmio, energia pulita, maggiore autonomia

Laura Carcavallo Capogruppo di Europa Verde della Decima Municipalità: “Verificare l’attuabilità del fotovoltaico ad iniziare proprio dall’Ospedale San Paolo il presidio sanitario più importante della zona occidentale della città“.

E’ di questi giorni il completamento di un impianto fotovoltaico installato all’Ospedale del Mare. Ottima notizia che apre una discussione sul perché non si incentivano tali forme di energia che permettono un risparmio sui costi, producono energia pulita e riducono le emissioni di Co2.

“Noi da sempre siamo per le rinnovabili – dichiara Laura Carcavallo Capogruppo di Europa Verde della X Municipalità – hanno dei vantaggi incredibili in termini economici e di tutela ambientale, ci attiveremo a monitorare tutti gli uffici pubblici presenti sulla nostra Municipalità per verificare l’attuabilità del fotovoltaico ad iniziare proprio dall’Ospedale San Paolo il presidio sanitario più importante della zona occidentale della città“ .

“Abbiamo la fortuna a Napoli di essere baciati dal sole – continua Salvatore Orga presidente della Commissione Ambiente della X Municipalità – e questo ci consentirebbe una produzione energetica importante. Sicuramente in Commissione Ambiente approfondiremo la disponibilità del nostro territorio, promuoveremo una campagna divulgativa per la popolazione che illustri i vantaggi delle energie rinnovabili “.

“Non ho mai compreso fino in fondo – afferma Roberto Russo direttore del magazine Napoli Net – perché non si accelera sulle rinnovabili, quali sono gli interessi occulti che non fanno decollare che porterebbe innumerevoli vantaggi. Penso che gli organi preposti (Regione e Comune) debbono mettere in agenda come priorità la conversione energetica. Noi come “Napoli Net“ cercheremo di fare la nostra parte sollecitando gli organi preposti “.