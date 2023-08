Eventi a Napoli e in Campania dal 17 al 20 agosto

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 agosto sarà un weekend ricco di eventi a Napoli e in Campania. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

A Napoli e in Campania da venerdì 17 a domenica 20 agosto 2023 ci sono numerosi eventi di sagre, concerti e spettacoli. Ecco alcuni appuntamenti.

Estate a Napoli dall’8 agosto e per tutto il ponte di Ferragosto fino al 20 agosto nel cortile di Castel Nuovo, nel Parco di Villa Capriccio a Capodimonte e presso l’Auditorium di Bagnoli “Porta del Parco” si svolgeranno eventi di musica e teatro. Ingresso gratuito.

Città della Scienza aperta al pubblico ad agosto

Dal 17 al 20 sarà in programma un altro imperdibile science show dal titolo Tira aria di scienza, interamente dedicato a questo misterioso elemento naturale, l’aria, che non possiamo né vedere né toccare ma di cui è possibile conoscere tante caratteristiche fondamentali.

Anche nel periodo estivo sarà quindi possibile viaggiare in modo interattivo nel corpo umano con il museo Corporea e perdersi nei misteri dell’Universo con il Planetario.

“Vedi Napoli d’estate e poi Torni. Emozioni oltre stagione”: dal 13 luglio al 13 ottobre

La rassegna prevede eventi gratuiti in tutta la città. 9 concerti di musica classica napoletana; 111 spettacoli itineranti di musica popolare; 117 itinerari tematici; 12 eventi in occasione delle feste patronali e il Tour del Giallo Città di Napoli con 10 appuntamenti.

Al Museo Nazionale di Napoli (MANN) le grandi mostre “Alessandro Magno e l’Oriente” e “Picasso e l’antico” . Aperture straordinarie serali.

. Aperture straordinarie serali. All’Agorà di San Sebastiano al Vesuvio eventi di cinema e teatro

La seconda edizione di Agorà San Sebastiano al Vesuvio, prosegue la sua programmazione al 3 settembre 2023.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro per film UE e 4 euro per film extra UE (acquistabile alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Mounths). Over 70 biglietto 3 euro. Disabili 3 euro e accompagnatore gratis.

Biglietti concerti jazz acquistabili su TicketOne e Go2

Biglietti spettacoli acquistabili su Go2

Il Palazzo Reale di Napoli ospita la mostra dell’artista Mimmo Paladino (Paduli, 1948) dedicata a Pulcinella, a cura di Flavio Arensi, dal 6 luglio al 3 ottobre 2023.

Al Palazzo Reale di Napoli il ciclo si arricchisce di un nuovo straordinario elemento: ai 104 disegni se ne aggiungerà uno di nuova realizzazione, un disegno celebrativo per la vittoria del terzo scudetto del Napoli, presentato per la prima volta a Palazzo Reale.

Ravello Festival 2023

La Dresdner Festspielorchester unita al Concerto Köln con Kent Nagano direttore saranno protagonisti dell’evento centrale del Festival con l’esecuzione di un’opera completa (sotto forma di concerto) di Richard Wagner, L’Oro del Reno, proposta in una inedita versione filologica integrata in un progetto che coinvolge diverse istituzioni europee (20 agosto); l’ultimo appuntamento sinfonico vedrà sul palco l’Hr-Sinfonieorchester di Francoforte sotto la guida di Alain Altinoglu, anche per lui debutto a Ravello (25 agosto).

A Pozzuoli dall’11 luglio al 30 settembre al via “Notti di Stelle, Pozzuoli in Arte”. Cinema all’aperto, teatro, cabaret, musica, danza, fiabe ed enogastronomia.

Il Museo Nazionale Ferroviario fa orario prolungato per l’estate: apertura fino a tarda serata.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa propone, per la stagione estiva, un orario prolungato che consente ai visitatori di fruire degli ampi spazi al suo interno fino a tarda sera.

Pomigliano, Cartellone D’Estate 2023: in programma 60 eventi per tutti i gusti fino al 30 settembre.

Una kermesse che vanta circa 60 eventi che avranno luogo su tutto il territorio comunale dai rioni delle periferie al centro, dai parchi pubblici alle masserie storiche, in cui si alterneranno concerti, spettacoli teatrali, festival letterari e cinematografici, ma anche eventi dedicati anche al cibo locale.

I Venerdì di Ercolano. Fino al 25 agosto percorsi serali del Parco Archeologico.

Venerdì 11 agosto visita notturna a partire dalle ore 20:00 fino alle ore 22:30, con partenza ogni 10 minuti, e ai visitatori l’invito è di affrettarsi nell’acquisto dei biglietti che raggiungono il sold out rapidamente.



Visite serali a Palazzo Reale di Napoli

L’iniziativa Un sabato da Re prevista il 12 agosto. I visitatori avranno modo di accedere all’Appartamento di Etichetta e, alla fine del percorso, anche nella Galleria del Genovese, dove è allestita la mostra “Paladino. I 104 disegni di Pulcinella”. Apertura straordinaria serale con biglietto di soli 3 euro.

Living Dinosaurs a Caserta Dal 12 agosto a Caserta la mostra più grande d’Europa “Living Dinosaurs”. Un’emozionante e fantastica escursione tutta da vivere tra gli animali preistorici nei Giardini Maria Carolina in viale Giulio Douhet a 50 metri dalla Reggia di Caserta. “Festival dello Spettacolo – Città di Sorrento 2023”. Di seguito il programma fino a domenica 20 agosto. Il 17 agosto, a partire dalle ore 20, sulla piazza di Cosentini, frazione collinare del comune di Montecorice, si svolgerà una serata tutta dedicata al Carnevale. Il titolo, “Carneluvaro mio – Cosentini e il Carnevale di una volta”. Gusto Italia fa tappa in Costa d’Amalfi. La fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato arriva a Minori dal 18 al 20 agosto. Da venerdì 18 a domenica 20 agosto la fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato raggiungerà la Costa d’Amalfi. Ad ospitarla sarà il Lungomare di Minori. Ad ingresso libero e gratuito, dalle ore 17 a mezzanotte.