Sagre e feste in Campania dal 16 al 20 agosto 2023, tutti gli appuntamenti

Sagre e feste in Campania: le giornate del weekend dal 16 al 20 agosto saranno piene di eventi all’insegna del buon cibo e del divertimento su tutto il territorio. Scopri tutti gli appuntamenti.

A Castelnuovo Cilento torna la Sagra della Parmigiana dal 14 al 18 agosto

Serate dove sarà possibile gustare fusilli al sugo, parmigiana di melanzane, salsiccia arrostita, pollo arrostito, patatine fritte. Non mancheranno poi il vino cilentano e la birra artigianale. Spazio anche all’intrattenimento con un ricco programma di spettacoli musicali.

Festa degli antichi sapori dal 18 al 20 agosto 2023 a Ascea (SA)

La Festa degli antichi sapori si svolge nel bellissimo e accogliente centro cilentano di Mandia di Ascea, dove è possibile degustare una varietà di prodotti tipici, come la pasta e fagioli di Mandia (legume dal primato europeo per le sue caratteristiche), freselle al pomodoro e basilico o con i fagioli; salsiccia e patatine fritte; antipasto della casa; fusilli al sugo; dolci tipici del posto; vino e tanta buona musica…tutto a prezzi accessibilissimi! Inoltre oltre alle specialità culinarie è possibile in forma gratuita visitare l’angolo fiera e il centro storico, allestito per l’occasione da varie mostre sull’artigianato locale, mostre itineranti e spettacoli.

Pozzuoli – “Officine Rione Terra”

Da luglio a settembre un cartellone ricco di eventi nel cuore pulsante e vivo di Pozzuoli. Per l’occasione, le botteghe storiche del Rione Terra e quelle più recenti saranno riaperte e fruibili per esposizioni artistiche, artigianali e per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica.

A Napoli il “Bufala Fest – non solo mozzarella”

Cinque giorni all’insegna del gusto, dell’arte e della cultura, a Napoli, a piazza Municipio, per promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: “Bufala Fest – non solo mozzarella”, la kermesse enogastronomica, giunta alla VII edizione, dal 6 al 10 settembre 2023 offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina.

ALTRE SAGRE IN CAMPANIA dal 16 al 20 agosto

Festa della Birra “Frasso Beer Fest” dal 16 al 19 agosto 2023 a Frasso Telesino (BN)

Sagra del fusillo felittese dal 13 al 29 agosto 2023 a Felitto (SA)

Gusta Forio dal 18 al 21 agosto 2023 a Forio (NA)

Sagra del fusillo e della porchetta dal 21 al 22 agosto 2023 a Parolise (AV)

Pizza in piazza il 18 agosto 2023 a Sant’Arcangelo Trimonte (BN)

Sagra degli antichi sapori dal 12 al 18 agosto 2023 a Gioia Sannitica (CE)

7° Edizione del “Cuppetiello di Polpette e Sciurilli” dal 19 al 20 agosto 2023 a Roccabascerana (AV)

Sagra ru puparuolo mbuttunato dal 23 al 26 agosto 2023 a Briano (CE)

Sagra del Mare e Sagra dell’Uva nel mese di agosto 2023 a Mondragone (CE)

Benevento

50 Sagra del Cecatiello dal 25 al 31 Agosto a Paupisi (BN)

Carri di grano e sagra della pannocchia dal 27 al 28 agosto 2023 a Amorosi (BN)

Salerno

Festa dei sette vini D.O.C. dal 12 al 19 agosto 2023 a Castel San Lorenzo (SA)

Sagra del fusillo felittese dal 13 al 29 agosto 2023 a Felitto (SA)

Sagra del pesce azzurro dal 15 al 21 agosto 2023 a Atrani (SA)

Sagra della pasta fatta a mano dal 16 al 18 agosto 2023 a Buccino (SA)

Festa degli antichi sapori dal 18 al 20 agosto 2023 a Ascea (SA)

Baccanalia dal 16 al 20 agosto 2023 a San Gregorio Magno (SA)

Birra in Borgo dal 22 al 25 agosto 2023 a Sant’Egidio del Monte Albino (SA)

Sagra lagane e ceci dal 31 agosto 2023 al 2 settembre 2023 a Macchia (SA)

Sagra delle spighe arrostite nel mese di agosto 2023 a Montesano sulla Marcellana (SA)

Sagra del pesce azzurro nel mese di agosto 2023 a Camerota (SA)

Sagra degli ulivi nel mese di agosto 2023 a Ascea (SA)

La Sagra del Cavatiello e Stoccafisso di Castel San Giorgio (SA) si terrà nei giorni 17-18-19-20 Agosto 2023

7° edizione di Ca’pacciàmm Street Fest dal 25 al 27 agosto nel centro storico di Capaccio Paestum il festival degli artisti di strada con stand enogastronomici.