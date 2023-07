Eventi a Napoli e in Campania da venerdì 28 a domenica 30 luglio

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio sarà pieno di eventi a Napoli e in Campania. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

“Vedi Napoli d’estate e poi Torni. Emozioni oltre stagione”: dal 13 luglio al 13 ottobre

La rassegna prevede eventi gratuiti in tutta la città. 9 concerti di musica classica napoletana; 111 spettacoli itineranti di musica popolare; 117 itinerari tematici; 12 eventi in occasione delle feste patronali e il Tour del Giallo Città di Napoli con 10 appuntamenti.

Per programma completo clicca QUI

Al Museo Nazionale di Napoli (MANN) le grandi mostre “Alessandro Magno e l’Oriente” e “Picasso e l’antico” . Aperture straordinarie serali.

. Aperture straordinarie serali. Van Gogh: The Immersive Experience

Prorogata fino al 30 luglio la grande mostra internazionale “Van Gogh: the Immersive Experience”.Van Gogh: The Immersive Experience è un’esperienza di arte digitale a 360 gradi, in cui il pubblico è invitato a partecipare a un viaggio nel mondo di Vincent Van Gogh: l’arte digitale si combina con le informazioni didattiche e la realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva. Il cuore dell’esposizione è una stanza in cui 60 proiettori danno vita a 350 capolavori di Van Gogh su una superficie di 1000 metri quadrati. Le proiezioni animano il pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori, che ‘entrano nei quadri’. Lo spettacolo di suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine.

27 luglio evento concerto di “Joe Barbieri 4th” tratto da Una storia vera live tour 2023”

28 luglio film “Non così vicino” regia M. Forster

29 luglio film “DC League of Super-Pets” regia di J. Stern

30 luglio film “Laggiù qualcuno di ama” regia M. Martone

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro per film UE e 4 euro per film extra UE (acquistabile alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Mounths). Over 70 biglietto 3 euro. Disabili 3 euro e accompagnatore gratis.

Biglietti concerti jazz acquistabili su TicketOne e Go2

Biglietti spettacoli acquistabili su Go2

Per maggiori dettagli clicca qui

Il Palazzo Reale di Napoli ospita la mostra dell’artista Mimmo Paladino (Paduli, 1948) dedicata a Pulcinella, a cura di Flavio Arensi, dal 6 luglio al 3 ottobre 2023.

Al Palazzo Reale di Napoli il ciclo si arricchisce di un nuovo straordinario elemento: ai 104 disegni se ne aggiungerà uno di nuova realizzazione, un disegno celebrativo per la vittoria del terzo scudetto del Napoli, presentato per la prima volta a Palazzo Reale.

Al Palazzo Reale di Napoli il ciclo si arricchisce di un nuovo straordinario elemento: ai 104 disegni se ne aggiungerà uno di nuova realizzazione, un disegno celebrativo per la vittoria del terzo scudetto del Napoli, presentato per la prima volta a Palazzo Reale. Carditello Festival 2023

Il palco del sito borbonico il 27 luglio ospita il gran finale con Il Tour 2023 di Antonello Venditti e Francesco De Gregori che hanno registrato il tutto esaurito nella tournée 2022 e nel tour nei principali teatri italiani appena concluso.

Per maggiori dettagli e info biglietti clicca qui

Sorrento Incontra 2023

Venerdì 28 luglio alle ore 19 al chiostro di San Francesco, con la presentazione del libro “La notte prima”, edito da Cairo, scritto da Massimo Ugolini, con racconti di Maurizio de Giovanni.

Per maggiori dettagli clicca qui

53esima edizione del Giffoni Film Festival che si svolgerà dal 20 al 29 luglio.

#Giffoni53 si svolgerà dal 20 al 29 luglio. ‘Indispensabili’ è il tema di questa edizione che segue il percorso iniziato da ‘Invisibili’ lo scorso anno. Protagonisti saranno ovviamente i bambini e i ragazzi, le nuove generazioni, con una giuria composta da oltre 6500 giovani che rappresentano la finalità e l’obiettivo a cui il festival, fondato da Claudio Gubitosi, da sempre guarda.

Ravello Festival 2023

Omaggio alla scuola napoletana del ‘700 quello della Cappella Neapolitana diretta da Antonio Florio con le voci del soprano Valentina Varriale e del baritono Mauro Borgioni Sabato 29 luglio.

Per il programma completo QUI

“Musica sotto le stelle”, 7 concerti dal 7 luglio nella splendida cornice di Villa Pignatelli, organizzati dall’Associazione Scarlatti.

Per maggiori dettagli clicca qui

A Pozzuoli dall’11 luglio al 30 settembre al via “Notti di Stelle, Pozzuoli in Arte”. Cinema all’aperto, teatro, cabaret, musica, danza, fiabe ed enogastronomia.

Per maggiori dettagli clicca Qui

“Space Art Selfie Museum” fino al 30 luglio

I visitatori hanno la possibilità di immergersi nelle tante installazioni artistiche interattive ispirate ad opere di artisti famosi. La mostra è nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli, ed è stata prorogata fino al prossimo 30 luglio.

Il Museo Nazionale Ferroviario fa orario prolungato per l’estate: apertura fino a tarda serata.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa propone, per la stagione estiva, un orario prolungato che consente ai visitatori di fruire degli ampi spazi al suo interno fino a tarda sera.

Pomigliano, Cartellone D’Estate 2023: in programma 60 eventi per tutti i gusti fino al 30 settembre.

Una kermesse che vanta circa 60 eventi che avranno luogo su tutto il territorio comunale dai rioni delle periferie al centro, dai parchi pubblici alle masserie storiche, in cui si alterneranno concerti, spettacoli teatrali, festival letterari e cinematografici, ma anche eventi dedicati anche al cibo locale.

Per maggiori dettagli clicca QUI

I Venerdì di Ercolano. Dal 21 luglio i percorsi serali del Parco Archeologico.

Il Parco Archeologico di Ercolano accoglie i visitatori nelle serate d’estate vestito di luce per “I Venerdì di Ercolano”. Ripartono dal 21 luglio i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di illuminazioni artistiche e rappresentazioni teatrali di Teatri 35. Quest’anno sono il cibo e l’alimentazione a ispirare il racconto nell’area archeologica.

Per maggiori dettagli clicca qui

A Pozzuoli “Officine Rione Terra”: il festival di spettacoli di musica, danza, teatro, artigianato, enogastronomia.

“Officine Rione Terra”, il festival di spettacoli itineranti di musica, danza, teatro, artigianato, enogastronomia, mostre, laboratori ed incontri, organizzato da ArtGarage, giunto ormai a vent’anni di attività. Un weekend ricco di eventi come da locandina.

Reggia di Caserta. Un’Estate da RE

Il 3 agosto – PLÁCIDO DOMINGO con la partecipazione straordinaria de Il Volo e Daria Rybak – La notte delle stelle.

All’Orto Botanico da giovedì 27 luglio 2023 tre spettacoli in scena, tra cui un debutto in prima assoluta.

Da giovedì 27 a domenica 30 luglio 2023 alle ore 21.00, l’affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli nella quinta settimana di Brividi d’Estate 2023, ventiduesima edizione della storica rassegna organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli.

Giovedì 27 luglio, lo spettacolo I giorni dell’abbandono di Elena Ferrante, con Rosaria De Cicco, nell’adattamento e la regia di Annamaria Russo.

Venerdì 28 luglio sarà la volta de Il cuore ha più stanze di un bordello di Gabriel Garcia Marquez, con Rosalba Di Girolamo e Rocco Zaccagnino, nell’adattamento e la regia di Annamaria Russo.

La meccanica del cuore di Mathias Malzieu, al suo debutto sabato 29 e domenica 30 luglio.

A Capodimonte ‘Luglio Musicale’. 4 concerti gratis dal 16 al 30 luglio 2023.

Domenica 30 luglio, ore 19.30 – Quartetto di Cremona – Musiche di Maurice Ravel e Giuseppe Verdi.

‘Le Vesuviane’ all’Arena Flegrea venerdì 28 luglio per un grande concerto tutto al femminile che chiude la rassegna “NapoliFonika”

Festa di Sant’Anna a Ischia rinviata a venerdì 28 luglio

A Ischia tra storia e tradizioni, miti e leggende, innovazioni ed antiche usanze, ecco la rinnovata edizione della Festa di Sant’Anna più attesa dell’anno. In attesa dello spettacolo pirotecnico a cielo aperto più atteso dell’anno, si esibiranno gli artisti Marilena Castigliola, Denis Trani, Teresa Sasso e Alessio Protopapa, che daranno vita ad una pre festa durante la quale interverrà anche la Banda della Città di Ischia dopo aver sfilato per le vie del borgo storico di Ischia Ponte.

Città della Scienza festeggia la Giornata dell’Amicizia con un ricco programma sabato 29 e domenica 30 luglio!

A Città della Scienza un programma ricco di eventi tutti da scoprire nel weekend di sabato 29 e domenica 30 luglio.

Scopri il programma!