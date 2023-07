A Villa Pignatelli “Musica sotto le stelle”: 7 concerti dal 7 luglio

“Musica sotto le stelle”, 7 concerti dal 7 luglio nella splendida cornice di Villa Pignatelli, organizzati dall’Associazione Scarlatti in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Campania ed il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno.

Il fermento che si vive a Napoli in questi giorni, è più vivo che mai, e lo testimonia anche quest’ultima e preziosa iniziativa musicale, che si svolgerà nella splendida cornice del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, con la nuova programmazione di “Musica sotto le stelle” 2023. Sette grandi concerti in rassegna, che partirà dal prossimo venerdì 7 luglio, ed organizzati dall’Associazione Scarlatti in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Campania ed il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno.

Forte dei lusinghieri riscontri di pubblico e critica ottenuti negli anni passati, la rassegna, che si avvale anche del patrocinio morale della Fondazione Emiddio Mele, giunge alla sua terza edizione confermando un progetto artistico di grande spessore che individua nella valorizzazione e nella promozione dei nuovi talenti italiani la sua mission principale.

“Un progetto – sottolinea il direttore artistico Tommaso Rossi – che pone in primo piano il lavoro di giovani talentuosi musicisti, di cui ospitiamo una significativa rappresentanza, e che quest’anno include anche un focus dedicato al compositore Sergej Rachmaninov(1873-1943), nel centocinquantesimo anniversario della nascita, che si sviluppa in quattro serate speciali ( 11, 18, 25 e 28 luglio) realizzate con le classi di pianoforte del Conservatorio Martucci di Salerno”.

L’iniziativa precede di pochi giorni l’avvio della campagna di abbonamento alla nuova stagione musicale dell’Associazione Scarlatti che, in anticipo sulla presentazione ufficiale prevista nel prossimo mese di settembre, rivela nei nomi di Alexander Gadjev, Leonora Armellini, Richard Galliano, Nicola Piovani, Orchestra del Mozarteum di Salisburgo diretta da Luigi Piovano, alcuni dei suoi prestigiosi ospiti in programma.

Nell’incantevole scenario della Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia, “Musica sotto le stelle” inizierà la sua programmazione con il concerto del Quartetto Eos (venerdì 7 luglio, ore 20.30), ensemble vincitore nel 2019 del Premio Farulli indetto dall’Associazione Italiana Critici Musicali – che accoglierà in scena, al pianoforte, il Maestro Francesco Caramiello, impegnandolo, tra l’altro, nell’esecuzione del pregevole “Quintetto in si bemolle maggiore op. 5 n. 2 per pianoforte e archi” del compositore ottocentesco Giovanni Sgambati, poco eseguito e forse troppo presto dimenticato, ma senza dubbio una figura di grande rilievo per questo periodo.

La rassegna proseguirà con il concerto del Vagues Saxophone Quartet (fondato a Milano nel 2016 con, all’attivo, importanti incisioni per l’etichetta Da Vinci Classics), che propone, venerdì 14 luglio, un programma musicale, trascritto per classi di sassofono, di opere di Astor Piazzolla, George Gershwin, Leonard Bernstein e Kurt Weill.

Voglio inoltre segnalare il concerto di martedì 18 luglio con due giovani e talentuosi pianisti, William Pio Cristiano e Gianantonio Frisone, che affronteranno un difficilissimo programma, tutto incentrato su autori russi e pertanto sarà una serata da non perdere.

Ancora in rassegna, venerdì 21 luglio, l’interessante ed inconsueta “Violoncelliade”, nome del progetto e del concerto ideato e diretto dal Maestro Luca Signorini, che unisce in scena un ensemble di venti violoncellisti del Conservatorio di San Pietro a Majella nell’esecuzione di un repertorio di trascrizioni e brani originali che va da Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Pyotr Ilyich Ciajkovskij, fino a Sonny Rollins e Miles Davis.

Biglietti 10 euro intero – 5 euro ridotto (in prevendita online al sito di Azzurro Service, o a Villa Pignatelli un’ora prima del concerto). Consigliata la prenotazione: prenotazioniscarlatti@gmail.com Info 081406011 online: www.associazionescarlatti.it

Musica sotto le stelle 2023 (III edizione)

Villa Pignatelli – ore 20.30

Programma

Venerdì 7 luglio

Francesco Caramiello, pianoforte

Quartetto Eos

Musiche di Franz Joseph Haydn e Giovanni Sgambati

Martedì 11 luglio

Progetto Rachmaninov e dintorni (I concerto)

Luigi Merone, pianoforte

Alessandro Volpe, pianoforte

Musiche di Sergej Rachmaninov, Sergej Prokof’ev, Alexander Skrjabin

Venerdì 14 luglio

Vagues Saxophone Quartet

Americhe

Musiche di Astor Piazzolla, George Gershwin, Leonard Bernstein, Kurt Weill

Martedì 18 luglio

Progetto Rachmaninov e dintorni (II concerto)

William Pio Cristiano, pianoforte

Gianantonio Frisone, pianoforte

Musiche di Sergej Rachmaninov, Sergej Prokofiev, Alexander Skrjabin

Venerdì 21 luglio

Violoncelliade, di Luca Signorini

con i violoncellisti del Conservatorio San Pietro a Majella

Musiche di Johann Sebastian Bach, Pyotr Ilyich Ciajkovskij, Antonio Vivaldi, Sonny Rollins, Francois Servais, Richard Rodgers, Lorenz Hart, Miles Davis.

Martedì 25 luglio

Progetto Rachmaninov e dintorni (III concerto)

Federico Cirillo, pianoforte

Lorenzo Villani, pianoforte

Musiche di Sergej Rachmaninov, Sergej Prokofiev, Alexander Skrjabin

Venerdì 28 luglio

Progetto Rachmaninov e dintorni (IV concerto)

Davide Cesarano, pianoforte

Giovanna Basile, pianoforte

Musiche di Sergej Rachmaninov, Sergej Prokofiev, Alexander Skrjabin