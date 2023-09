Eventi a Napoli e in Campania da giovedì 7 a domenica 10 settembre

Da Giovedì 7 a domenica 10 settembre sarà un weekend ricco di eventi a Napoli e in Campania. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

A Napoli e in Campania da giovedì 7 a domenica 10 settembre 2023 sono previsti numerosi eventi di sagre, concerti e spettacoli. Ecco alcuni appuntamenti.

Bufala Fest a Napoli Piazza Municipio dal 7 all’11 settembre

Cinque giorni all’insegna del gusto, dell’arte e della cultura, a Napoli, a piazza Municipio, per promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: “Bufala Fest – non solo mozzarella”, la kermesse enogastronomica, giunta alla VII edizione, dal 7 al 11 settembre 2023 offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina.

DeeJay Ten – 2023 Piazza del Plebiscito sabato 9 e domenica 10 settembre

Per la prima volta sbarca a Napoli il villaggio della Deejay Ten che sarà situato in Piazza del Plebiscito, sabato 09 Settembre dalle 10:00 alle 19:00 e domenica 10 Settembre dalle 07:00 alle 12:00. Per l’evento è stato istituito un particolare dispositivo di circolazione.

Per maggiori dettagli clicca qui

Museo delle Illusioni di Napoli dal 7 settembre

Nel cuore storico della città. La suggestiva location della Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, all’angolo di via Duomo, ospita questa nuova attrazione: circa 70 installazioni che dimostrano come la percezione della realtà spesso sia fittizia ed ingannevole.

Napoli Incontra il Mondo – Festival dell’Oriente

L’evento si svolgerà Mostra D’Oltremare sabato 9, domenica 10, sabato 16, domenica 17 settembre 2023. Un viaggio itinerante tra cultura, arte, tradizioni, folklore, show, attività, musica e sapori!

Con un unico Biglietto (16 euro adulti – 11 euro ridotto per ragazzi dagli 8 ai 12 anni compiuti) potrete visitare contemporaneamente tutti i Festival di Napoli Incontra il Mondo che si svolgono in contemporanea nei 4 giorni di manifestazione:

il Festival dell’Oriente, il Festival Irlandese, il Festival Country, il Festival dei Nativi, il Festival Argentino, il That’s America, il Festival Spagnolo, il Festival dell’America Latina, il Festival del Giappone, il Sushi Village, il Festival della Salute e Benessere , Il Festival le Mille e una Notte, l’October Fest, i Giochi dal Mondo, l’Holi Festival, lo Street World Food Festival, la Sfida delle Grigliate e tantissimi altri format.

“Vedi Napoli d’estate e poi Torni. Emozioni oltre stagione”: dal 13 luglio al 13 ottobre

La rassegna prevede eventi gratuiti in tutta la città. 9 concerti di musica classica napoletana; 111 spettacoli itineranti di musica popolare; 117 itinerari tematici; 12 eventi in occasione delle feste patronali e il Tour del Giallo Città di Napoli con 10 appuntamenti.

Per programma completo clicca QUI

Al MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, prorogata al 2 ottobre la mostra PICASSO E L’ANTICO. Grande il successo di pubblico per la mostra “Picasso e l’antico” in corso al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, diretto da Paolo Giulierini, prorogata al 2 ottobre 2023.

Grande il successo di pubblico per la mostra “Picasso e l’antico” in corso al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, diretto da Paolo Giulierini, prorogata al 2 ottobre 2023. Città della Scienza

Continuano gli appuntamenti a Città della Scienza. Dal 5 settembre al 10 settembre il science show Luce e magia sarà dedicato a fantastici esperimenti sulla luce! Come si comporta la luce quando attraversa la materia? Per una scienza ad effetto “WOW”!

SCIENCE SHOW

LAB1_Piano Terra Corporea

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 13.00

Per maggiori dettagli clicca qui

Il Palazzo Reale di Napoli ospita la mostra dell’artista Mimmo Paladino (Paduli, 1948) dedicata a Pulcinella, a cura di Flavio Arensi, dal 6 luglio al 3 ottobre 2023.

Al Palazzo Reale di Napoli il ciclo si arricchisce di un nuovo straordinario elemento: ai 104 disegni se ne aggiungerà uno di nuova realizzazione, un disegno celebrativo per la vittoria del terzo scudetto del Napoli, presentato per la prima volta a Palazzo Reale.

Festa dei Gigli a Barra

Dal 31 agosto al 25 settembre torna, dopo tre anni di pausa, la Festa dei Gigli di Barra, tradizionale e attesissimo appuntamento per tutto il quartiere.

Per il programma completo clicca qui

A Pozzuoli dall’11 luglio al 30 settembre al via “Notti di Stelle, Pozzuoli in Arte”. Cinema all’aperto, teatro, cabaret, musica, danza, fiabe ed enogastronomia.

Per maggiori dettagli clicca Qui

Il Museo Nazionale Ferroviario fa orario prolungato per l’estate: apertura fino a tarda serata.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa propone, per la stagione estiva, un orario prolungato che consente ai visitatori di fruire degli ampi spazi al suo interno fino a tarda sera.

Inoltre la Fondazione FS, nelle giornate di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre, ha organizzato un ricco programma di treni rievocativi di servizi viaggiatori del secolo scorso, con trazione a vapore, che percorreranno le ardite rampe della Maiella. L’iniziativa è del Tour Operator Pallenium, partner commerciale della Fondazione FS.

Per l’occasione saranno utilizzate ben due locomotive a vapore, tra cui la storica Gr.940 costruita per le ripide tratte appenniniche, che traineranno una composizione di carrozze Centoporte, Corbellini e bagagliai attrezzati per trasporto bici.

Pomigliano, Cartellone D’Estate 2023: in programma 60 eventi per tutti i gusti fino al 30 settembre.

Una kermesse che vanta circa 60 eventi che avranno luogo su tutto il territorio comunale dai rioni delle periferie al centro, dai parchi pubblici alle masserie storiche, in cui si alterneranno concerti, spettacoli teatrali, festival letterari e cinematografici, ma anche eventi dedicati anche al cibo locale.

Per maggiori dettagli clicca QUI

Antico Teatro del Parco Archeologico di Ercolano

Partono dal 5 settembre le aperture dell’Antico Teatro del Parco Archeologico di Ercolano, un viaggio nel tempo attraverso i cunicoli settecenteschi, in un percorso sotterraneo che trasporta indietro nei secoli.

Per i mesi di settembre, ottobre e novembre nei giorni di martedì, giovedì e sabato, con 6 turni al giorno (3 antimeridiani e 3 pomeridiani con due di essi in lingua inglese) a partire dalle 9.30 fino alle ore 16.30, si potrà vivere una vera esperienza esplorativa muniti di casco, torcia e mantellina in una ideale viaggio del tempo a oltre 20 metri nel sottosuolo della città.

Per maggiori dettagli clicca qui

Caserta Polo Fieristico A1Expò Scocca l’ora dello show dei motori più amato d’Italia. Dall’8 al 10 settembre all’A1Expò arriva Truck in Sud. Al Polo Fieristico A1Expò, in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud) è tutto pronto per un’edizione, la nona, che si preannuncia entusiasmante come sempre. Si parte venerdì 8 settembre con lo spettacolo serale di apertura affidato al duo Gigio Rosa e Gigi Soriani di Radio Marte con il loro Vip Party che sarà preceduto dallo show degli stuntmen di Hurricane Motor Show. Lo show degli stuntmen sarà ripetuto anche per i due giorni successivi, alle 12:00, alle 17:00, alle 20:30 ed alle 23:00. Per maggiori dettagli clicca qui Festival Ethnos Le musiche del mondo in scena alle pendici del Vesuvio per il festival Ethnos. Dal 7 settembre all’1 ottobre 2023 in 6 comuni della costa vesuviana – Ercolano, Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco – si terrà la XXVIII edizione del festival internazionale della world music ideato e diretto da Gigi Di Luca. Da martedì 5 settembre il Teatro Comunale di Massa di Somma “Carmela Maddaloni” ospiterà tre serate di musica e teatro, con artisti che affascineranno un target variegato di spettatori.

ospiterà tre serate di musica e teatro, con artisti che affascineranno un target variegato di spettatori. Teatro dei Piccoli Mostra d’Oltremare Sabato 9 e domenica 10 settembre nella Mostra d’Oltremare di Napoli “Pollicino performance multisensoriale” apre la rassegna Autunno Open Air al Teatro dei Piccoli. Da martedì 5 settembre il Teatro Comunale di Massa di Somma “Carmela Maddaloni” ospiterà tre serate di musica e teatro, con artisti che affascineranno un target variegato di spettatori. Programma PROSSIMI EVENTI DI SETTEMBRE Festival dell’Oriente Mostra d’Oltremare di Napoli

Balloon Museum Mostra d’Oltremare di Napoli

Love Museum a Palazzo Fondi