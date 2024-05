Sagre e feste in Campania dal 7 al 10 settembre 2023, tutti gli appuntamenti

Sagre e feste in Campania: le giornate del weekend dal 7 al 10 settembre saranno piene di eventi all’insegna del buon cibo e del divertimento su tutto il territorio. Scopri tutti gli appuntamenti.

Pozzuoli – “Officine Rione Terra”

Fino a settembre un cartellone ricco di eventi nel cuore pulsante e vivo di Pozzuoli. Per l’occasione, le botteghe storiche del Rione Terra e quelle più recenti saranno riaperte e fruibili per esposizioni artistiche, artigianali e per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica.

Gusto Italia – Salerno dal 7 al 10 settembre

La fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato dal 7 al 10 settembre tornerà in Campania, fermandosi a Salerno. L’iniziativa si svolgerà tutti i giorni dalle ore 17 a mezzanotte, con ingresso libero e gratuito.

A Napoli il “Bufala Fest – non solo mozzarella” – dal 7 all’11 settembre

Cinque giorni all’insegna del gusto, dell’arte e della cultura, a Napoli, a piazza Municipio, per promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne: “Bufala Fest – non solo mozzarella”, la kermesse enogastronomica, giunta alla VII edizione, dal 7 all’11 settembre 2023 offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina.

Festa della Pasta – Gragnano

Torna la tradizionale Festa della Pasta organizzata dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IgP e dal Comune di Gragnano, con un claim che riassume il ricco programma dei tre giorni: “storia, arte e cultura” e, naturalmente, grandi sapori.

La cittadina campana celebra l’8, 9 e 10 settembre 2023 il suo prodotto più famoso e racconta al mondo la tradizione pastaia unica che detiene e che dà vita a un unicum, che solo qui si realizza e che vanta secoli di storia.

La Sagra del Panino con Peperoni

Sabato 9 settembre alle ore 21:00 si esibirà “A Paranza R’O Lione“ con la magica notte del suono, del canto e del ballo del tamburo. Ospiti della serata direttamente dal programma televisivo della Rai Made in Sud il duo Enzo e Sal.

Saranno presenti stand gastronomici di “ Sfizi Napoletani” e ci sarà la “ SAGRA DEL PANINO CON PEPERONI” con contorni vari , porchetta o salsiccia.

Pizza a Vico 2023: dal 24 al 26 settembre

L’edizione 2023 di Pizza a Vico si terrà dal 24 al 26 settembre, nel suggestivo scenario di Vico Equense. Questi tre giorni saranno caratterizzati da una serie di esperienze culinarie straordinarie, guidate dai talentuosi pizzaioli locali. Pizza a Vico rappresenta un omaggio alla tradizione culinaria e alla passione che ha reso Vico Equense rinomata a livello globale.

Sapere e Sapori a Torrioni (AV)

Si terrà in Piazza San Michele Arcangelo di Torrioni, in provincia di Avellino, l’edizione 2023 di Saperi e Sapori. La manifestazione è in programma sabato 16 settembre di sera e domenica 17 a pranzo.

Si potranno degustare diversi piatti tipici, quali: Tagliatelle ai funghi porcini, Polenta ai funghi porcini, Provola con funghi porcini, Carne e salsiccia alla brace, Caldarroste e Dolci.

Domenica 17 settembre l’evento si svolgerà solo a pranzo con l’antico rito della pigiatura dell’uva con i piedi a ritmo di musica popolare.

Gusta Settembre a Bomerano (Agerola)

Evento con stand enogastronomici con tante degustazioni che si svolgerà il 9, 10 e 12 settembre. Attesi ospiti come Arteteca e Gabriele Esposito.

Sagra del vino e della pasta e fagioli nel mese di settembre 2023 a Faicchio (BN)

Giorni al Borgo XXII dal 6 al 9 settembre 2023 a Montesarchio (BN)

Quinta edizione del Festival degli Antichi Casali dal 6 al 7 settembre 2023 a Puccianiello (CE)

Il palio di Somma Vesuviana dal 6 al 8 settembre 2023 a Somma Vesuviana (NA)

Sagra del Fagiolo Quarantino dal 6 al 8 settembre 2023 a Volturara Irpina (AV)

Ischia Jazz Festival dal 6 al 10 settembre 2023 a Ischia (NA)

Festa della nocciola dal 13 al 15 settembre 2023 a Baiano (AV)

Piazze della Lumaca dal 21 al 22 settembre 2023 a Piana del Monte Verna (CE)

Sagra della nocciola dal 27 al 29 settembre 2023 a Giffoni sei Casali (SA)

Neapolitan Food Expò dal 20 al 22 settembre 2023 a Castel Morrone (CE)