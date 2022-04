Eventi a Napoli 23-24 aprile: Comicon 2022 alla Mostra d’Oltremare

Eventi di sabato 23 e domenica 24 aprile a Napoli: spicca il ritorno del Comicon dopo due anni di stop (oltre a tanti appuntamenti a teatro e varie mostre).

Il fine settimana di sabato 23 e domenica 24 aprile sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Comicon 2022 alla Mostra d’Oltremare: oltre 300 ospiti, 500 eventi e 350 espositori

Dopo due anni di assenza causa pandemia, torna uno degli eventi più attesi in assoluto. Comicon 2022 si svolgerà fino al 25 aprile presso la Mostra d’Oltremare con un ricco programma di oltre 300 ospiti, 500 eventi e 350 espositori di tutte le aree del festival: Fumetto, Serie TV & Cinema, Videogioco, Gioco, Asian Village, Neverland e COMICON Kids. Prevista anche la celebrazione del numero 100 di One Piece.

Teatro Augusteo: Sal Da Vinci in “Siamo gocce di mare…il viaggio di ritorno”

Fino a domenica 24 aprile, Sal Da Vinci sarà all’Augusteo con lo spettacolo “Siamo gocce di mare…il viaggio di ritorno”.

Scritto e diretto dallo stesso Sal Da Vinci con Ciro Villano, lo spettacolo vedrà in scena anche Enzo Attanasio, Fabiola Cimminella, Marco Palmieri, Francesco Da Vinci, Jey Lillo e Andrea Tarantino, nonché l’orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino.

Un recital in grande stile animato dai sogni e dai ricordi, che, puntando sulla parola “Ritorno!” si trasforma in un atto di incitamento per una normalità fatta anche di canzoni, serenità e divertimento.

Teatro Totò: “Sesso, Rose e Terapia” Davide Ferri e Rosario Verde

Distensione e sano umorismo al Teatro Totò, dove, fino al 1° maggio, la stagione artistica continua con “Sesso, rose e terapia”, una commedia in due atti interpretata da otto attori che, basandosi sul tradizionale gioco degli equivoci, regala agli spettatori dei momenti di irresistibile e rilassante comicità. Portata in scena dalla Compagnia Stabile del Teatro Totò, tra cui gli altri attori Edoardo Guadagno, Luciano Salvetti, Paola Bocchetti, Ivana D’Alisa, Giusy Freccia e Sofia Ardito, oltre ai protagonisti Davide Ferri e Rosario Verde, la messinscena vede anche la partecipazione di Giovanni Allocca.

Basilica Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta: Dalì incontra Hitchcock nella mostra Spellbound

The Dalì Universe sceglie Napoli per l’anteprima mondiale di SPELLBOUND: Scenografia di un Sogno, la mostra a cura di Beniamino Levi dedicata a Salvador Dalì ed Alfred Hitchcock, in esposizione presso la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta fino al 30 settembre. Il progetto, che si avvale della Direzione artistica di Roberto Pantè, presenta per la prima volta in Europa la scenografia realizzata dal Maestro del Surrealismo per il film del Maestro del Brivido: Spellbound (in italiano “Io Ti Salverò”) .

Museo PAN: ecco la mostra dedicata ad Andy Warhol

Al Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 31 luglio, è aperta la mostra Andy is back, prodotta da Navigare srl e curata da Edoardo Falcioni per Art Motors con il patrocinio del Comune di Napoli, che propone un’esposizione ricca di oltre 130 tra disegni, oggetti autografati, serigrafie, fotografie, provenienti da collezioni private, oltre alla ricostruzione della celebre Silver Factory newyorkese.

L’esposizione ricreerà le atmosfere degli anni ’50, ’60, ’70 e ’80, tracciando la storia delle intuizioni e dei progetti dell’artista, anticipatore di importanti fenomeni culturali e artistici e di cui, 35 anni dopo la sua morte, è ancora forte l’eco.

Museo di Capodimonte: “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”

La mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”, curata da Stefano Causa e Patrizia Piscitello si potrà visitare fino al 7 gennaio 2023.

Le 200 opere in esposizione sono tutte provenienti dalle collezioni permanenti del museo e pertanto non ci sono stati prestiti esterni. Questa mostra, realizzata in collaborazione con le associazioni Amici di Capodimonte Ets e American Friends of Capodimonte, si propone di rilanciare quel significativo dibattito presentando un’altra lettura del ‘600 napoletano, diventato per amatori e storici il secolo di Caravaggio, ma non solo visto che è pervaso dal genio artistico di molti altri suoi prestigiosi pittori contemporanei.

Palazzo Fondi: ecco la mostra multimediale “Van Gogh e la Stanza segreta”

Altro appuntamento da non perdere per gli appassionati d’arte. In mostra a Palazzo Fondi, fino al 26 giugno, oltre 900 capolavori in formato digitale di Vincent Van Gogh e non solo. L’esposizione in formato digitale presenta anche un’opera originale dell’artista olandese insieme ad altre 11, anch’esse originali e provenienti da collezioni private, di altri celebri artisti attivi nei decenni tra il periodo impressionista e la Belle Époque: Bernard, Cézanne, Cormon, Gauguin, Mauve, Monticelli, Toulouse-Lautrec.