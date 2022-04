Comicon 2022 a Napoli, ci siamo: parte domani il Salone internazionale del fumetto

Comicon 2022 torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli dopo due anni di stop: dal 22 al 25 aprile oltre 300 ospiti, 500 eventi e 350 espositori.

Dopo due anni di assenza, COMICON 2022 si svolgerà dal 22 al 25 aprile presso la Mostra d’Oltremare con un ricco programma di oltre 300 ospiti, 500 eventi e 350 espositori di tutte le aree del festival: Fumetto, Serie TV & Cinema, Videogioco, Gioco, Asian Village, Neverland e COMICON Kids.

Il ruolo di Magister dell’edizione è stato affidato a Davide Toffolo, uno degli innovatori e agitatori culturali che hanno segnato con la propria opera lo sviluppo della musica e del fumetto italiani degli anni Duemila, e che sarà al centro di numerosi incontri e di due mostre – una dedicata al suo percorso artistico, e una da lui curata e dedicata all’adolescenza vista da dieci talenti del fumetto italiano – e sarà protagonista di uno speciale concerto della ‘superband’ composta da Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno.

L’affiche del festival è firmata da Frank Miller, creatore di Sin City, 300, Batman: Il ritorno del cavaliere oscuro e uno dei più noti e celebrati fumettisti viventi, il cui artwork inedito è stato affidato per la colorazione a un grande talento del fumetto italiano, Emiliano Mammucari.

Tra gli ospiti internazionali più prestigiosi dell’edizione della ripartenza: il creatore di Gran Turismo Kazunori Yamauchi (GIAPPONE); i fumettisti Frank Cho (USA), Johnny Ryan (USA), Ruppert & Mulot (FRANCIA); le attrici Yolanda Lynes (USA) e Krista Kosonen (FINLANDIA).

Tra i grandi ospiti italiani: i fumettisti Zerocalcare, Tanino Liberatore, Sio, Giuseppe Camuncoli, Leo Ortolani, Giuseppe Palumbo, Mirka Andolfo, Pera Toons; gli attori Salvatore Esposito, Greta Scarano, Adriano Giannini; gli scrittori Maurizio De Giovanni e Licia Troisi; l’autore e conduttore televisivo Valerio Lundini; i musicisti e gli attori Giancane, Gli Ultimi, Sick Luke, Melancholia; il divulgatore scientifico Dario Bressanini; i pro player di videogames Pow3r, Jiizuke, Sekuar, Paolocannone, Nello Nigro; i content creator Kurolily, Sbriser, Grax, Sabaku no Maiku, Dario Moccia; i game designer Immanuel Casto e Spartaco Albertarelli; la modella Riae; il cosplayer Leon Chiro.

Come tradizione, per la sezione Fumetto, saranno assegnati i Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON composto dai Premi Micheluzzi, destinati a ricompensare opere italiane, e dai Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali. Composto da 10 riconoscimenti competitivi, il Palmarès Ufficiale del festival sarà svelato nel corso della cerimonia di premiazione, prevista per domenica 24 aprile 2022 alle 19.30 presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo, sito all’interno della Mostra d’Oltremare. La cerimonia sarà presentata da Valerio Lundini.

In attesa di scoprire i vincitori, COMICON è lieto di annunciare in anteprima che quest’anno il Premio Speciale alla Carriera va al maestro del fumetto Eiichiro Oda, creatore di ONE PIECE. Un premio che arricchisce il vasto programma di celebrazioni per il manga dei record che proprio a COMICON taglia l’importante traguardo del n. 100.

Ampio e qualificato il programma delle oltre 20 mostre distribuite presso la sede fieristica e in città, a partire dalle due mostre legate al Magister Davide Toffolo – una monografica dedicata alla sua carriera, e una sul tema dell’adolescenza, da lui curata – e dalla grande mostra al MANN – Museo archeologico di Napoli “Manga Heroes. Gli eroi e i miti alle pendici del Vulcano”. Le oltre 10 mostre distribuite nella sede della Mostra d’Oltremare metteranno al centro artisti come Frank Cho, Sio, AkaB, Roberto Saviano, David Cronenberg, ma anche la grande saga del “manga dei record” ONE PIECE, un libro sul film di Don Chisciotte mai girato da Totò, e il ricco filone dei fumetti creati da gamer e streamer intitolata “Fumettogamers. Avventure, disegni, videogames”.

Per la sezione Serie TV e Cinema: numerose anteprime nazionali di film e serie tv sia italiani che internazionali, alla presenza dei cast e dei registi, all’insegna tanto del grande cinema italiano quanto delle grandi produzioni internazionali “di genere” (fantastico, thriller, fantascienza, horror). Spazio quindi a proiezioni e incontri dedicati a grandi icone dell’immaginario come il film The Batman, l’attrice di Black Widow Yolanda Lynes, contenuti inediti di Top Gun: Maverick, le anteprime italiane della premiata serie Mister 8 alla presenza della protagonista Krista Kosonen, un nuovo episodio della serie sci-fi Halo, e la proiezione dell’action sudcoreano Shark The Beginning. Tra le anteprime esclusive del cinema e delle serie tv italiane: Bang Bang Baby (alla presenza di Michele Alhaique, Adriano Giannini, Dora Romano, Arianna Becheroni), La Cena Perfetta (a cui parteciperanno Davide Minnella, Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Fru, Gianfranco Gallo), American Night (con Alessio Della Valle e Fortunato Cerlino in sala), The Bunker Game (con tanto di incontro con Roberto Zazzara, Lorenzo Richelmy e Serena De Ferrari) e Io e Lulù. A questi si aggiungono l’anteprima esclusiva di un originale documentario su uno dei più influenti fumettisti e creator digitali, Sio e numerosi anime giapponesi in collaborazione con Crunchyroll, tra i quali Dance Dance Danseur, Attack On Titan, Demon Slayer, The Quintessential Quintuplets e altri titoli.

Molte le novità nell’area Gioco, a partire dall’istituzione di “Italian Game Jam”, la prima competizione nazionale di creazione collaborativa di un gioco da tavolo, che prevede anche la produzione del gioco da parte del partner Tambù. COMICON 2022 investe più che in passato sul gioco da tavolo e di ruolo, grazie a un più ricco programma di incontri e ospiti, e ampliando le postazioni di gioco, presenti non solo nel padiglione 3 ma diffuse in aree strategiche del festival con “punti gioco” gestiti dai maggiori player del mercato – come Giochi Uniti, Red Glove, Dv Games – dove i visitatori troveranno “versioni giganti” dei loro prodotti, attività speciali e tanti concorsi pensati per coinvolgerli. Inoltre, per la prima volta, sarà allestita una partita di Dungeons & Dragons sul famoso RING di COMICON per portare il mondo del gioco di ruolo “carta e penna” come spettacolo aperto e visibile per tutto il pubblico della manifestazione.

Un intero padiglione dedicato ai Videogiochi, con una ricca programmazione di incontri, tavole rotonde e meet & greet. Un ospite d’eccezione dal Giappone sarà Kazunori Yamauchi, game designer e sviluppatore celebre in tutto il mondo come ideatore del franchise Gran Turismo, che parteciperà al panel “Gran Turismo: Racing time” affiancato da Andrea Facchinetti (Guinness World Record nel 2016 e commentatore ufficiale italiano del FIA Gran Turismo Championship) e Carolina Tedeschi (creator su YouTube, Twitch, TikTok e specializzata in Formula Uno), per celebrare il 25° anniversario della storica serie videoludica simulativa.

Per l’occasione, ESL e Progaming portano a COMICON un intero evento dedicato a FIFA 22 venerdì 22 Aprile, un’immersione nel mondo Pokémon sabato 23 aprile, una giornata con Apex Legends domenica 24 e lunedì 25 dedicato a Valorant. La giornata FIFA si svilupperà attraverso quattro tornei aperti a tutti. Tre personalità del Team Exeed: Ribera, Holliwood285 il coach della e-Nazionale FIGC e Obrun ci terranno compagnia lungo tutto l’arco della giornata con il loro commento. La giornata dedicata ai Pokémon offrirà invece showmatch e tornei for fun sul titolo di Pokémon Unite, fra i quali un match top4 con 4 capitani d’eccezione: due squadre guidate dai proplayer KeepRunningTV e Reckonironx, contro i due team dei content creator Froz3n e Creepy. Il torneo sarà inoltre raccontato e commentato dai due caster noti in tutto il mondo Pokémon, Maurizio Carlino e Stefano Rossetto.