Eventi a Napoli 18-19 settembre: torna il Napoli Bike Festival

Eventi di sabato 18 e domenica 19 settembre a Napoli: spiccano il Napoli Bike Festival e la mostra “Sotto il segno di San Gennaro” a San Domenico Maggiore.

Il fine settimana di sabato 18 e domenica 19 settembre (giorno di San Gennaro) sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Napoli Bike Festival: pedalate, eventi e mostre dedicate alla mobilità sostenibile

Un programma davvero ampio quello del Napoli Bike Festival, che torna nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile per la X Edizione. Domenica 19 settembre (dalle ore 9) pedalata collettiva dalla Galleria Principe alla Mostra d’Oltremare. Un percorso lento e pianeggiante adatto a tutti. Con l’invito ai partecipanti di portare uno strumento musicale, un campanello per far sentire il suono del cambiamento.

San Domenico Maggiore inaugurata la mostra “Sotto il segno di San Gennaro”

Sarà un San Gennaro ancora con accessi contingentati al Duomo di Napoli. Inoltre, non mancano celebrazioni al di fuori del mondo della chiesa, come ad esempio la mostra Sotto il segno di San Gennaro di Loredana Troise, aperta fino all’1 ottobre nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore. Prodotta, per il San Gennaro Day, dalla Jesce Sole, il progetto allestitivo è a cura di Diana Auricchio. “Sotto il segno di San Gennaro/Strategie dello sguardo” non è soltanto il titolo della mostra, ma il segno di un orizzonte riflessivo per entrare a San Domenico Maggiore e percorrere, lungo il prestigioso corridoio di San Tommaso, un eclettico scenario estetico composto da 20 lavori di 20 noti artisti del contesto partenopeo dedicato al patrono di Napoli, personaggio tra i più famosi dell’agiografia cristiana, storicamente oggetto di culto e folklore vivo sorretto da un rapporto di fede e di amore unico al mondo.

Nuova Orchestra Scarlatti: “Tango Sensations” per “UNIMUSIC” Festival

Domenica 19 settembre (ore 19.30), nella suggestiva cornice del Cortile delle Statue dell’Università di Napoli, in Via Paladino 39, si terrà un nuovo concerto dal titolo “Tango Sensations”.

Si tratta del terzo appuntamento di Unimusic, il prestigioso Festival della musica e della cultura per Napoli, ideato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con la Federico II, e giunto quest’anno alla terza edizione. Solista d’eccezione, Luigi De Filippi.

Frida Kahlo – Il Caos dentro: mostra a Palazzo Fondi

L’arte di vivere della celebre e sfortunata pittrice messicana in esposizione a Palazzo Fondi fino al 9 gennaio 2022 con opere originali e tecnologie multimediali. La mostra presenta il dipinto originale Piden aeroplanos y les dan alas de petate, insieme a opere originali dell’artista e marito Diego Rivera, mai esposte prima al pubblico: lettere, pagine di diario e fotografie, emissioni filateliche, accanto a riproduzioni digitali di autoritratti e murales messicani, riproduzioni a grandezza reale di ambienti come la camera da letto, lo studio e il giardino di Frida Kahlo, e una sala cinema 10D ad alta tecnologia per una proiezione video multisensoriale.

Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista

Prorogata fino al 24 ottobre al Museo e Real Bosco di Capodimonte la mostra che rientra tra le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Raffaello. A Capodimonte, tra le altre, sono conservate L’Eterno e la Vergine, due frammenti della Pala di San Nicola da Tolentino (1500-1501, prima opera nota del diciassettenne Raffaello), il Ritratto di Alessandro Farnese (1511, ritraente il giovane cardinale che tanti anni dopo diventerà il potente papa Paolo III), il Mosé e il roveto ardente (1514), la Madonna del Divino Amore (datata 1516-18, dipinto tra i più ammirati dell’artista nel corso del Cinquecento, poi caduto nell’oblìo e recuperato solo recentemente, anche grazie alle indagini scientifiche e al restauro).

Women in Comics: la mostra delle grandi fumettiste USA sbarca a Napoli

La straordinaria collettiva di 22 artiste statunitensi che “hanno fatto la Storia del fumetto nordamericano” è in esposizione fino al 31 ottobre presso FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli. Curata da Kim Munson e Trina Robbins, Women in Comics propone una storia di autodeterminazione dei comics nordamericani grazie alle sue 22 protagoniste che, dal fumetto vintage degli anni ’50 al graphic novel più autoriale, esplorando temi come amore, sessualità, creatività, discriminazione, indipendenza, attraversa la psichedelia degli anni ’70 e del fumetto underground, fino alla scena contemporanea mainstream di Marvel e DC Comics.

I Gladiatori al MANN: la grande mostra che unisce archeologia e tecnologia

Una significativa mostra nella grande Sala della Meridiana, che vuole coniugare l’archeologia e la tecnologia per raccontare un mito di tutti i tempi, attraverso un progetto scientifico che, senza sacrificare il rigore metodologico, unisce istituzioni italiane e straniere con un condiviso percorso di conoscenza. La mostra si potrà visitare fino al 6 gennaio 2022.

Il cuore pulsante dell’allestimento di tale mostra è senza dubbio rappresentato dai ben 160 reperti che, sistemati nel Salone della Meridiana, sono il risultato di suggestivi tasselli per un lungo e affascinante viaggio di ricerca suddiviso in sei sezioni.